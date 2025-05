4 Prodi Sarjana di ULM Kalsel Diusulkan Terima Akreditasi Internasional

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Empat program studi (prodi) sarjana (S1) di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) diusulkan menerima akreditasi internasional dari ASIIN (Accreditation Agency for Degree Programs In Engineering Informatics/Computer Science, The Natural Sciences and Mathemathics).

"Prodi yang mau dinilai terus mempersiapkan diri jelang visitasi dari tim ASIIN," kata Rektor ULM Prof Ahmad Alim Bachri dikutip dari Antara, Senin (23/1).

Adapun keempat prodi yang berstatus akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tersebut yakni Prodi Ilmu Tanah, Prodi Agribisnis, Prodi Teknologi Industri Pertanian, dan Prodi Kehutanan.

Baca Juga: ULM Kalsel Matangkan Persiapan Untuk Tuan Rumah POMNAS

Prodi yang diusulkan untuk mendapatkan akreditasi internasional dinilai telah mampu memenuhi kriteria yang disyaratkan ASIIN, sebuah lembaga akreditasi internasional berasal dari Jerman untuk disiplin ilmu rekayasa, matematika dan sains, pertanian, biologi.

Alim berharap proses akreditasi dapat disiapkan dengan maksimal dengan dukungan penuh universitas termasuk terkait anggaran yang diperlukan dalam memenuhi seluruh persyaratan.

Perolehan akreditasi berskala internasional menjadi target sang rektor setelah menjabat sejak Oktober 2022 menggantikan Prof Sutarto Hadi.

Baca Juga: Tim ULM Meriset Danau Bekas Tambang Batu Bara di Kalsel

"Ini menjadi awal yang baik, mari kita terus melakukan kolaborasi dan sinergi untuk mencapai target-target yang telah dirancang," ucap dia.

ULM sebagai perguruan tinggi negeri tertua dan terbesar di pulau Kalimantan saat ini memiliki 64 prodi S1, 24 prodi Magister (S2) dan tujuh Program Doktoral (S3).