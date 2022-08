Datang ke Banjarmasin, Rhoma Irama Beri Pesan Begini ke Pengurus PAMMI

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Musisi Raden Haji Oma Irama atau Rhoma Irama untuk kesekian kalinya datang ke Kalimantan Selatan (Kalsel).

Kali ini, si Raja Dangdut bertandang ke Banjarmasin untuk melantik para pengurus DPD Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (PAMMI) Kalsel.

Pelantikan dihelat di Mahligai Pancasila pada Jumat (26/8) malam. Rhoma hadir dengan setelan formal seperti mengenakan jas serta celana kain.

Baca Juga: Buruh di Banjarmasin Terpaksa Berurusan dengan Polisi Setelah Ketahuan Main Judi Online



Ayah Ridho Rhoma itu menitip pesan kepada para pengurus untuk terus menjaga eksitensi PAMMI sebagai wadah pengembangan artis musik melayu dangdut di Indonesia.

Bang Haji juga mendorong agar para musisi bisa berkarya dengan akhlak mulia. Sebab, menurutnya musik bisa mengubah peradaban manusia.

"The power of music can change human being. The power of music bisa mengubah orang yang tidak baik menjadi baik, orang baik menjadi tidak baik," ujar Rhoma di depan para pengurus PAMMI.

Dalam kesempatan itu, Rhoma menceritakan pengalamannya bertemu dengan seorang dosen bahasa Inggris di Universitas Airlangga yang tiba-tiba memeluk dirinya saat istirahat syuting Menggapai Matahari.

Dosen yang bertemu Rhoma itu mengaku bahwa jalan hidupnya banyak terinspirasi dari lagu-lagu sang Raja Dangdut.