Onic Esport Bakal Bertemu Echo di Setelah Kalahkan Wakil Myanmar di M4

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - Wakil Indonesia Onic Esports bakal bertemu dengan tim Filipina Echo usai mengalahkan Falcon Esports dalam babak Knockout Stage kejuaraan Mobile turnamen Mobile Legends: Bang-Bang (MLBB) tingkat dunia M4 World Championship hari pertama, Sabtu.

Bertanding di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Onic Esports menumbangkan Falcon Esport 3-0 tanpa balas dalam pertandingan best of five atau mencari tim yang lebih dahulu memenangi tiga gim.

Onic Esports yang diperkuat oleh Kairi, CW, Sanz, Butsss, dan Kiboy membuat Falcon Esports yang menurunkan Kenn, Naomi, Yellowflash, Justin, dan Zippx tak dapat berbuat banyak pada gim pertama.

Berakhir pada menit ke-15, Onic Esports menang cukup mudah dengan perbandingan point kill 13 berbanding enam untuk Falcon Esports yang merupakan wakil dari Myanmar.

Pada gim kedua, Onic Esports yang makin percaya diri bermain agresif sejak awal gim.

Tim berjuluk landak kuning itu berhasil mendapatkan tiga turtle pada early game.

Dominasi Onic Esports terlihat ketika mengamankan lord pertama, yang berlanjut dengan kesuksesan memperebutkan Lord kedua dan ketiga sebagai bekal untuk memenangi gim kedua.

Gim ketiga menjadi pertarungan hidup-mati bagi Falcon Esports. Tim Filipina itu berusaha keras untuk menahan Onic Esport dengan mengamankan dua turtle.