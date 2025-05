Harga BBM Pertamina Hingga Shell Alami Penurunan dari Bulan Sebelumnya

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina, Shell, Vivo, dan BP pada pekan pertama Mei mengalami penurunan harga apabila dibandingkan pada bulan sebelumnya.

Dikutip dari laman resmi Pertamina, harga BBM di SPBU Pertamina mengalami penurunan per 1 Mei.

Rincian harga BBM SPBU Pertamina (Jakarta) adalah sebagai berikut:

Pertalite: Rp10.000 per liter;

Solar Subsidi: Rp6.800 per liter;

Pertamax: Rp12.400 per liter;

Pertamax Turbo: Rp13.300 per liter;

Pertamax Green: Rp13.150 per liter; dan

Pertamina Dex: Rp13.750 per liter.

Sementara itu, harga BBM di SPBU Shell juga mengalami penurunan per 1 Mei, apabila dibandingkan dengan 1 April 2025. Adapun rincian harga BBM di SPBU Shell sebagaimana yang dikutip dari laman resmi SPBU Shell adalah sebagai berikut:

Super: Rp12.730 per liter;

V-Power: Rp13.170 per liter;

V-Power Diesel: Rp13.180 per liter; serta

V-Power Nitro+: Rp13.360 per liter.

Selanjutnya, harga BBM di SPBU BP juga tercatat turun per 1 Mei 2025. Berikut ini adalah rincian harga BBM di SPBU BP:

BP Ultimate: Rp13.170 per liter;

BP 92: Rp12.600 per liter; dan

BP Ultimate Diesel: Rp13.810 per liter.