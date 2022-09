Bek Barito Putera Renan Alves Dinilai Punya Jiwa Wasaka, Layak Dipertahankan

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Sejumlah media sepak bola menobatkan Renan Alves sebagai salah satu player of the week dalam pekan ke-8 BRI Liga 1 2022-2023.



Bek Barito Putera itu mendapat rating 8,0 seusai skuad Laskar Antasari menjamu Arema FC di Stadion Demang Lehman pada Minggu (4/9). Dia juga menjadi man of the match dalam laga itu.



Dari statistik, pemain asal Brasil tersebut memang tampil secara impresif. Renan melakukan sapuan 10 kali dan intercept dua kali.



Renan pula yang menjadi pencetak gol satu-satunya untuk Laskar Antasari saat melawan Arema.



Tendangan bebas yang dilesatkan pemain berumur 29 tahun itu mampu membuat Barito Putera unggul, meski akhirnya skuad Singo Edan mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1.



Suporter Barito Putera dan pemerhati sepak bola Banua, Achmadi mengatakan pemain seperti Renan yang sangat diperlukan tim di lini pertahanan.



Dia berasumsi seandainya Renan tidak turun di laga tersebut, Barito Putera akan banyak kebobolan.



"Roh Barito Putera ada di Renan. Jiwa waja sampai kaputing (wasaka) nya ada. Jiwa petarung," kata Achmadi yang juga salah satu penasihat Barito Mania (Bartman) ini kepada JPNN.



Wasaka merupakan motto dari Pangeran Antasari yang artinya berjuang sampai akhir. Prinsip ini pula yang ditanamkan petinggi Barito Putera ke para pemain.



Achmadi pun mendorong agar Renan dipertahankan di skuad Barito Putera.

"Saya yakin putaran ke-2 banyak tim yang ingin rekut Renan. Ikat kontrak dua tahun. Tentunya kenaikan gaji itu pasti. Biar pemain merasa dihargai," pungkas Madi.