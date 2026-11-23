kalsel.jpnn.com, MARTAPURA - Bupati Banjar Saidi Mansyur menekankan penguatan akurasi dan transparansi penghitungan suara melalui evaluasi tata kelola serta pemanfaatan teknologi yang aman dan sesuai ketentuan hukum.

Saidi mengatakan penghitungan dan rekapitulasi suara merupakan tahapan krusial yang menentukan integritas hasil pemilihan sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

"Teknologi hanya berfungsi sebagai alat bantu dan tidak boleh menggantikan prosedur kepemiluan yang telah ditetapkan," kata Saidi.

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Dia menegaskan penerapan teknologi informasi dalam penghitungan suara harus disertai jaminan keamanan sistem, keterbukaan akses informasi, serta mekanisme audit yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun yuridis.

Menurut dia, pemanfaatan teknologi juga harus mengacu pada ketentuan hukum, termasuk PKPU Nomor 25 Tahun 2023 dan PKPU Nomor 5 Tahun 2024, sehingga percepatan proses tidak mengurangi ketepatan hasil penghitungan suara.

Saidi juga menyoroti perlunya evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 di Kabupaten Banjar, terutama terkait ketidaksesuaian pencatatan formulir hasil di tingkat kecamatan, dinamika etik penyelenggara, serta pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di lima kecamatan.

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Selain itu, tantangan kepemiluan ke depan mencakup pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada 2026 yang mencapai 445.272 pemilih. Kondisi tersebut membutuhkan pengawasan dan pencocokan data secara cermat di lapangan.

"Saya berharap diskusi bersama para pakar tidak berhenti pada tataran teori, tetapi melahirkan rekomendasi nyata bagi perbaikan tata kelola pemilu ke depan," ujarnya.