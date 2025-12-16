JPNN.com

JPNN.com Kalsel Politik Bawaslu Kalsel Masih Dapati Pemilih yang Meninggal Dunia Masuk PDPB

Bawaslu Kalsel Masih Dapati Pemilih yang Meninggal Dunia Masuk PDPB

Selasa, 16 Desember 2025 – 11:00 WIB
Bawaslu Kalsel Masih Dapati Pemilih yang Meninggal Dunia Masuk PDPB - JPNN.com Kalsel
Anggota Bawaslu Kalsel Thessa Aji Budiono. (ANTARA/Firman)

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Selatan (Bawaslu Kalsel) masih menemukan pemilih yang telah meninggal dunia masuk pemuktahiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) pada Semester II Tahun 2025.

"Sejumlah saran perbaikan telah kami sampaikan kepada KPU, di antaranya masih ada temuan pemilih telah meninggal dunia namun masih tercantum dalam pemilih berkelanjutan," kata anggota Bawaslu Kalsel Thessa Aji Budiono di Banjarmasin, Senin.

Kemudian ada juga pemilih yang sudah tidak lagi memenuhi syarat atau TMS serta data bagi pemilih pemula.

Baca Juga:

Thessa pun memberikan masukan ke KPU terkait sistem informasi data pemilih (Sidalih) ke depannya dapat digunakan pada pelaksanaan rapat pleno terbuka baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

Selain itu, proses koordinasi tahapan PDPB yang dilakukan dengan pemangku kepentingan dapat lebih progresif tidak hanya di dalam forum tapi juga di luar forum misalnya kunjungan atau afiliasi dengan instansi terkait.

Meski begitu, Thessa mengapresiasi KPU Kalsel dalam penyampaian PDPB Semester II/2025 yang telah sesuai dengan data rekapitulasi manual diperoleh Bawaslu secara berjenjang.

Baca Juga:

Diketahui KPU Kalsel menetapkan pemilih berkelanjutan sebanyak 3.151.474 orang berdasarkan rapat pleno terbuka rekapitulasi PDPB pada Semester II/2025 tingkat Provinsi Kalsel.

Terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 1.574.395 orang dan pemilih perempuan mencapai 1.577.079 orang. (antara/jpnn)

Bawaslu Kalimantan Selatan masih mendapati adanya pemilih yang sudah meninggal dunia masuk dalam PDPB.

Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bawaslu Kalsel PDPB pemilih meninggal dunia

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU