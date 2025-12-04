Timnas U22 Indonesia Baru Mulai Berlaga di SEA Games Pekan Depan

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - Timnas U22 Indonesia akan memulai petualangannya untuk mempertahankan medali emas SEA Games pada pekan depan.

Semula, Indonesia akan memainkan laga pertama mereka pada pekan ini, Jumat (5/12), melawan Singapura.

Namun, dengan adanya pengunduran diri dari Kamboja, lalu Singapura dipindah ke Grup A, maka Garuda Muda baru memulai laga pada pekan depan.

Baca Juga: Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

Tergabung di Grup C SEA Games 2025 Thailand bersama Filipina dan Myanmar, Indonesia akan melawan Filipina lebih dulu pada Senin (8/12) pukul 18.00 WIB.

Setelah menghadapi Filipina, mereka akan melawan Myanmar pada Jumat (12/12) pukul 18.00 WIB. Dua pertandingan ini akan dimainkan di Stadion 700 Anniversary of Chiang Mai.

Untuk mempertahankan emas, Indonesia perlu finis di posisi pertama grup untuk lolos ke babak semifinal, yang diiisi empat tim, terdiri dari tiga juara grup dan satu runner-up terbaik.

Baca Juga: Shin Tae Yong Bakal Latih Timnas Indonesia Hingga Kontrak Berakhir

Adapun, di pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara ini, pelatih Indra Sjafri sudah mengumumkan 23 skuad, yang dipilih dari nama-nama terbaik dari pemusatan latihan yang digelar dua kali pada bulan Oktober dan November, termasuk empat laga uji coba melawan India U23 dan Mali U22.

Dari 23 nama ini, ada empat nama pemain yang bermain di luar negeri. Empat nama ini Ivar Jenner (FC Utrecht), Dion Marxk (TOP Oss), Mauro Zijlstra (FC Volendam), dan Marselino Ferdinan (AS Trencin). Ivar, Dion, dan Mauro bermain di kompetisi sepak bola Belanda, sementara Marselino adalah satu-satunya pemain yang bermain di Slovakia.