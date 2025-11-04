NPC Kalsel Berharap Prestasi Atlet Meningkat pada Peparpenas XI Jakarta

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong para atlet agar prestasinya pada Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (Peparpenas) XI di Jakarta lebih baik dari Peparpenas X di Palembang.

Ketua NPC Kalsel Sumansyah menyampaikan, pihaknya memberikan dukungan penuh bagi para atlet pelajar disabilitas yang berjuang mengharumkan nama daerah di tingkat nasional.

“Kami dari jajaran pengurus NPC Kalimantan Selatan sangat mendukung kegiatan Peparpenas ke-11 ini di Jakarta. Kami juga akan memberangkatkan pengurus dan staf NPC untuk hadir langsung memberikan dukungan semangat di lokasi pertandingan,” ujar Sumansyah, seusai menghadiri pembukaan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XVII dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (PEPARPENAS) XI di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Senin.

Dia menjelaskan bahwa Kalsel menurunkan 30 atlet yang akan bertanding di empat cabang olahraga, yakni renang, bulu tangkis, atletik, dan tenis meja.

Mereka akan didampingi oleh 10 pelatih dan ofisial yang turut memastikan kesiapan dan kebutuhan para atlet terpenuhi selama pelaksanaan Peparpenas XI.

Terkait target, Sumansyah menyebut NPC Kalsel tidak ingin terlalu muluk, namun tetap optimistis bisa mencatat hasil lebih baik dibandingkan ajang sebelumnya.

“Target kami sederhana saja, bisa memperbaiki capaian dari Peparpenas di Palembang tahun 2023. Kalau dulu kami meraih satu emas, semoga tahun ini bisa lebih baik lagi,” ungkapnya.

Menurutnya, ajang Peparpenas bukan sekadar kompetisi olahraga, melainkan juga momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan dan kepercayaan diri para pelajar disabilitas.