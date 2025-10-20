1.192 Atlet dari Banjarmasin Dikirim Untuk Ikut Porprov 2025

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Pemerintah Kota Banjarmasin dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) kota setempat mengirim 1.192 atlet untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke-12 tahun 2025.

Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR menyampaikan, atlet-atlet tersebut akan bertanding di 62 cabang olahraga Porprov yang berlangsung di Kabupaten Tanah Laut pada 26 Oktober-10 November 2025.

"Kami melepas secara resmi para atlet yang akan bertanding di Porprov 2025," ujar Yamin.

Dia pun menyampaikan sejumlah pesan penting sebagai bentuk dukungan moral terhadap atlet-atlet yang akan bertanding di ajang olahraga terbesar se-Kalimantan Selatan tersebut.

"Tentu Banjarmasin bangga dan mendukung sepenuhnya seluruh atlet yang akan berlaga di Porprov Kalsel. Ini bukan sekadar kompetisi, tetapi jadi ajang untuk menunjukkan semangat juang dan kekuatan mental kita sebagai warga Kota Banjarmasin," kata Yamin

Yamin mengingatkan kemenangan bukanlah tujuan utama. Dia menekankan agar para atlet dapat menjaga semangat kekompakan tim, bekerja sama dengan pelatih serta selalu menjunjung tinggi sikap fair play.

"Kami berpesan yang terpenting kepada seluruh atlet agar bertanding dengan sportif, jaga nama baik kota Banjarmasin. Kami ingin atlet-atlet memiliki integritas para pelatih juga diharapkan dapat memberi bimbingan terus, sehingga target (Banjarmasin) juara umum bisa direngkuh kembali," kata Yamin.

Ketua KONI Kota Banjarmasin Hermansyah menyampaikan kontingen yang dikirim totalnya sebanyak 1.548 orang dengan rincian sebanyak 1.192 atlet, 179 pelatih dan 177 ofisial pada 62 cabang olahraga.