Kontingen Kalsel Menjadi Juara Umum Kejurnas Binaraga di Bali

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Kontingen Binaraga Kalimantan Selatan (Kalsel) menorehkan prestasi gemilang dengan keluar sebagai juara umum dalam Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Terbuka Binaraga dan Fitness 2025 yang digelar di Bali 26--28 Juni 2025.

Ketua Pengurus Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia (PBFI) Kalimantan Selatan, Mustohir Arifin, mengapresiasi kerja keras para atlet dan menyebut hasil ini sebagai buah dari pembinaan berkelanjutan.

“Alhamdulillah, atlet-atlet sudah berjuang dengan sangat baik. Sebelumnya, kami memang mempersiapkan mereka secara matang untuk tampil di Kejurnas Bali ini,” kata Mustohir, di Banjarbaru, Rabu.

Dalam ajang ini, Kalsel mengirimkan delapan atlet dan beberapa di antaranya berhasil menembus posisi 10 besar nasional.

Selanjutnya, para binaragawan Banua akan kembali bersiap menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII Kalsel yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Tanah Laut.

Tim Kalsel berhasil mengungguli peserta dari berbagai provinsi dengan memborong lima medali, terdiri atas dua emas, dua perak, dan satu perunggu.

Dua medali emas diraih oleh Ahmad Midkholudin di kelas over 75 kilogram dan Muhammad Iberahim di kelas Men’s Sport Physique. Medali perak disumbangkan oleh Iswahyudi (kelas Binaraga up to 65 kg) dan Dedy (kelas Men’s Fitness).

Sementara Junaidi berhasil mempersembahkan medali perunggu dari kelas Men’s Sport Physique.