kalsel.jpnn.com, KOTABARU - Polres Kotabaru membongkar gudang rokok ilegal di Kecamatan Pulau Laut Utara dan menangkap seorang pria berinisial JN (44) yang diduga sebagai pemiliknya.

“Saat digerebek gudang ini menyimpan rokok ilegal berbagai merek yang tidak dilengkapi pita cukai,” kata Kapolres Kotabaru AKBP Ade Harri Sistriawan di Kotabaru, Minggu.

Pengungkapan kasus itu bermula dari informasi masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di sebuah bangunan di Jalan Panorama, Desa Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru.

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Menindaklanjuti informasi itu, tim Buser Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kotabaru yang dipimpin Kepala Satreskrim AKP Shoqif Fabrian menggerebek gudang tersebut pada Kamis (19/11).

Saat penggerebekan, polisi menemukan sisa stok rokok ilegal sebanyak puluhan slop karena sebagian barang diduga telah dipasarkan di wilayah Kotabaru hingga ke luar daerah.

Atas temuan tersebut, polisi menyerahkan barang bukti rokok ilegal kepada Kantor Bea Cukai Kotabaru untuk penanganan lebih lanjut.

Peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Pelanggaran tersebut antara lain berupa penggunaan pita cukai palsu, pita cukai bekas, serta peredaran barang tanpa pita cukai yang sah.

Ade menegaskan Polres Kotabaru berkomitmen mendukung pemberantasan peredaran barang kena cukai ilegal melalui sinergi dengan Bea Cukai, sebagai upaya melindungi masyarakat dan industri rokok yang menjalankan usaha sesuai ketentuan. (antara/jpnn)