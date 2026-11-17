kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Polsek Banjarmasin Timur mengungkap jaringan peredaran narkotika jenis sabu-sabu dengan menyita 36,69 gram barang bukti dari dua lokasi berbeda setelah menelusuri informasi masyarakat terkait transaksi narkoba.

Pengungkapan tersebut dilakukan pada Kamis (12/11) malam melalui pengembangan penyelidikan terhadap seorang pria berinisial ALF (38) yang diduga terlibat transaksi sabu hingga mengarah kepada seorang lainnya berinisial AFF (29) yang diduga menjadi pemasok barang haram tersebut.

Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Timur Iptu Sudirno mengatakan pengungkapan bermula dari informasi masyarakat mengenai aktivitas transaksi narkotika yang diduga dilakukan salah satu tersangka di kawasan Benua Anyar.

"Informasi masyarakat menjadi awal penyelidikan anggota terhadap dugaan aktivitas transaksi narkotika di wilayah hukum Polsek Banjarmasin Timur," ujarnya.

Petugas kemudian menemukan terduga pelaku berinisial ALF di kawasan Komplek Herlina Perkasa, Jalan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, sekitar pukul 19.00 WITA.

Dari penggeledahan, polisi menyita 10 paket sabu dengan berat kotor 11,80 gram, timbangan, plastik klip kosong, alat takar, serta uang tunai Rp1,96 juta yang diduga hasil penjualan.

Bukan itu saja, ucapnya, dari hasil pemeriksaan awal, ALF mengaku memperoleh sabu tersebut dari seorang pria berinisial AFF sehingga petugas mengembangkan penyelidikan menuju tempat tinggal pria tersebut di sebuah rumah kos kawasan Jalan Pekapuran B Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah.

"Pengembangan dilakukan berdasarkan keterangan tersangka pertama hingga anggota menemukan barang bukti narkotika di lokasi kedua," kata Sudirno.