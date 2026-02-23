Polsek Banjarmasin Tengah Ciduk Pemuda yang Aniaya Juru Parkir Hingga Tewas

JPNN.com

Senin, 23 Februari 2026 – 20:00 WIB
Ilustrasi pembunuhan dengan parang. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Unit Reskrim Polsek Banjarmasin Tengah (Banteng) meringkus seorang pemuda yang diduga melakukan penganiayaan terhadap juru parkir hingga tewas.

Korban bernama Hendra Saputra (37) meninggal dunia setelah dianiaya rekannya sesama juru parkir di kawasan Pasar Lama, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (21/2) malam.

Kanit Reskrim Ipda Raihan Fakhri Primavinsyah mengatakan pelaku berinisial RF (25) telah diringkus tak lama setelah kejadian.

“Pelaku sudah kami amankan beserta barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut,” ujar Raihan.

Peristiwa berdarah itu terjadi sekitar pukul 19.00 WITA di parkiran Pasar Wadai, Jalan Pasar Lama, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Korban sempat menjalani perawatan intensif sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Minggu (22/2) sekitar pukul 12.00 WITA di RS Ulin Banjarmasin.

Dia menjelaskan peristiwa bermula saat korban dan pelaku yang sama-sama bekerja menjaga parkir di lokasi tersebut terlibat cekcok mulut.

“Diduga terjadi perselisihan di antara keduanya, kemudian pelaku mengambil senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri,” katanya.

Seorang juru parkir di Banjarmasin dianiaya hingga tewas oleh teman sesama jukir.
Sumber Antara
