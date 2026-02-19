Polres Banjarbaru Gulung 14 Maling Motor Selama Operasi Jaran Intan

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Polres Banjarbaru menangkap 14 pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dalam pelaksanaan Operasi Jaran Intan 2026 yang digelar sejak 19 hingga 31 Januari 2026.

Dalam operasi tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti berupa tujuh unit sepeda motor hasil kejahatan, serta mengungkap sejumlah kasus baik target operasi (TO) maupun non-TO.

Kapolres Banjarbaru AKBP Pius X Febri Aceng Loda mengatakan Operasi Jaran Intan 2026 difokuskan untuk menekan angka kriminalitas kendaraan bermotor di wilayah hukumnya.

“Selama operasi berlangsung, empat target operasi berhasil diungkap. Kami juga berhasil mengungkap empat kasus non-TO,” ujar Pius.

Dia menegaskan Operasi Jaran Intan merupakan langkah cipta kondisi untuk meminimalisir tindak kriminalitas, khususnya curanmor yang meresahkan masyarakat.

Dari hasil pemeriksaan, para pelaku diketahui menggunakan modus kunci palsu untuk melancarkan aksinya. Mereka terlebih dahulu mengamati situasi sekitar dan menunggu kondisi aman sebelum mencuri kendaraan milik korban.

Pius juga mengungkapkan para pelaku tidak memilih korban secara khusus, melainkan memanfaatkan kelengahan pemilik kendaraan yang parkir tanpa pengamanan tambahan.

“Korban dipilih secara acak. Siapa pun yang lengah langsung menjadi sasaran. Beberapa pelaku beraksi sendirian, sebagian lain bekerja sama,” bebernya.