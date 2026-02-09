Kasatnarkoba Bima Ditangkap Gegara Edarkan 488 Gram Sabu-Sabu

JPNN.com

Senin, 09 Februari 2026 – 17:37 WIB
Petugas Bidpropam Polda NTB menggiring AKP Malaungi dengan tangan terborgol dalam status tersangka peredaran narkoba jenis sabu-sabu di Mapolda NTB, Mataram, Senin (9/2/2026). ANTARA/Dhimas B.P.

kalsel.jpnn.com, BIMA - Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan Kasatnarkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi sebagai tersangka kasus peredaran sabu-sabu di wilayah Sumbawa.

"Setelah dilakukan penyelidikan dan naik ke penyidikan, kemudian penyidik berdasarkan dua alat bukti yang sah, menetapkan (AKP Malaungi) sebagai tersangka," kata Kabid Humas Polda NTB Kombes Mohammad Kholid dalam konferensi pers, Senin (9/2).

Kholid menerangkan penetapan AKP Malaungi sebagai tersangka ini berawal dari pengembangan hasil penangkapan seorang anggota SPKT Polres Bima Kota Bripka Karol bersama istri dan dua rekannya dengan barang bukti puluhan gram sabu-sabu dan uang tunai puluhan juta rupiah.

Berdasar keterangan Bripka Karol yang lebih dahulu berstatus tersangka, terungkap peran AKP Malaungi sebagai hulu dari sumber barang haram tersebut.

"Setelah mendapatkan informasi itu maka Bidpropam dan Ditresnarkoba Polda NTB melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan," ujarnya.

Selanjutnya, pada 3 Februari 2026, lanjut Kholid, dilakukan tes urine terhadap AKP Malaungi dan hasil pemeriksaan menyatakan yang bersangkutan positif amphetamine, kandungan dari ekstasi maupun MDMA dan methamphetamine yang merupakan kandungan dari sabu-sabu.

Tindak lanjut hasil tes urine, kepolisian melakukan pendalaman keterangan terhadap AKP Malaungi.

Kepada penyidik, yang bersangkutan mengakui bahwa dirinya menguasai barang bukti sabu-sabu dengan berat bersih 488 gram.

Kasatnarkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi menjadi tersangka kasus peredaran sabu-sabu.
TAGS   pengedar sabu-sabu pengedar narkoba Polda NTB Kasatnarkoba Polres Bima Kota

