JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kriminal Polisi Ciduk Maling yang Beraksi Pakai Senjata Api Mainan di Tanah Laut

Polisi Ciduk Maling yang Beraksi Pakai Senjata Api Mainan di Tanah Laut

Selasa, 20 Januari 2026 – 04:00 WIB
Polisi Ciduk Maling yang Beraksi Pakai Senjata Api Mainan di Tanah Laut - JPNN.com Kalsel
Pelaku pencurian dengan pengancaman menggunakan senjata api berhasil diringkus Unit Reskrim Polsek Jorong, Kabupaten Tala, beberapa waktu lalu. (ANTARA/HO-Polsek Jorong)

kalsel.jpnn.com, TANAH LAUT - Unit Reskrim Polsek Jorong, Polresta Tanah Laut (Tala) meringkus pelaku pencurian disertai dengan ancaman menggunakan senjata api mainan yang menyerupai aslinya.

Tidak berapa lama, petugas melakukan penyelidikan di lapangan kurang dari 24 jam, pelaku berinisial AR berhasil diringkus.

"Pelaku kami ringkus pada Sabtu sekitar pukul 18.00 WITA, saat berada di sebuah warung kopi di Jalan A. Yani, Desa Simpang Empat Sungai Baru," kata Kapolsek Jorong AKP Rahmad Ramadhan saat dikonfirmasi di Banjarmasin, Senin.

Baca Juga:

AKP Rahmat menerangkan peristiwa tersebut menimpa seorang korban Syamsiah, di maa sekitar pukul 05.25 WITA, Sabtu dini hari hingga pukul 05.40 WITA, pelaku masuk ke rumah korban.

Saat kejadian, suami korban tengah berada di masjid untuk melaksanakan Shalat Subuh, sehingga korban hanya berada di dalam kamar bersama anaknya.

AR diduga masuk ke rumah korban dengan cara memanjat pagar bagian dapur. Setelah berhasil masuk, pelaku menuju kamar korban dan langsung menodongkan benda menyerupai senjata api tanpa mengucapkan sepatah kata pun.

Baca Juga:

Merasa nyawanya terancam, korban terpaksa menyerahkan uang tunai dan satu unit telepon genggam kepada pelaku. Setelah itu, pelaku melarikan diri melalui pintu belakang rumah.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp7,5 juta serta trauma psikologis.

Aparat kepolisian menciduk seoarang maling yang beraksi memakai senjata api mainan di Tanah Laut.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polres Tanah Laut maling aksi pencurian diciduk polisi

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU