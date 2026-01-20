Polisi Ciduk Maling yang Beraksi Pakai Senjata Api Mainan di Tanah Laut

kalsel.jpnn.com, TANAH LAUT - Unit Reskrim Polsek Jorong, Polresta Tanah Laut (Tala) meringkus pelaku pencurian disertai dengan ancaman menggunakan senjata api mainan yang menyerupai aslinya.

Tidak berapa lama, petugas melakukan penyelidikan di lapangan kurang dari 24 jam, pelaku berinisial AR berhasil diringkus.

"Pelaku kami ringkus pada Sabtu sekitar pukul 18.00 WITA, saat berada di sebuah warung kopi di Jalan A. Yani, Desa Simpang Empat Sungai Baru," kata Kapolsek Jorong AKP Rahmad Ramadhan saat dikonfirmasi di Banjarmasin, Senin.

AKP Rahmat menerangkan peristiwa tersebut menimpa seorang korban Syamsiah, di maa sekitar pukul 05.25 WITA, Sabtu dini hari hingga pukul 05.40 WITA, pelaku masuk ke rumah korban.

Saat kejadian, suami korban tengah berada di masjid untuk melaksanakan Shalat Subuh, sehingga korban hanya berada di dalam kamar bersama anaknya.

AR diduga masuk ke rumah korban dengan cara memanjat pagar bagian dapur. Setelah berhasil masuk, pelaku menuju kamar korban dan langsung menodongkan benda menyerupai senjata api tanpa mengucapkan sepatah kata pun.

Merasa nyawanya terancam, korban terpaksa menyerahkan uang tunai dan satu unit telepon genggam kepada pelaku. Setelah itu, pelaku melarikan diri melalui pintu belakang rumah.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp7,5 juta serta trauma psikologis.