Polres Banjarbaru Usut Dugaan Penggelapan Dana Dinkes Sebesar Rp 2,6 M

Kamis, 20 November 2025 – 12:00 WIB
Kantor Polres Banjarbaru di Banjarbaru, beberapa waktu lalu. ANTARA/HO-Humas Polres Banjarbaru

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Aparat kepolisian tengah menyelidiki kasus dugaan penggelapan dana sebesar Rp2,6 miliar milik Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.

"Untuk laporan resmi sudah masuk ke kami pada Jumat (14/11) lalu," kata Kepala Satreskrim Polres Banjarbaru AKP Haris Wicaksono di Banjarbaru, Rabu.

Haris mengatakan laporan yang masuk baru berbentuk aduan masyarakat dan penanganan kasusnya masih tahap penyelidikan.

"Intinya kasus dugaan penggelapan dana ini masih dalam proses penyelidikan, jadi tunggu saja hasil dari Inspektorat, apakah ranahnya mengarah ke pidana atau tipikor," ujarnya.

Haris menegaskan pihaknya masih menunggu hasil tahapan pemeriksaan dari Inspektorat Banjarbaru sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.

"Kami ikuti prosesnya dulu, tunggu hasil dari inspektorat, baru bisa dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut," katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby menyatakan bahwa kasus dugaan penggelapan dana Dinas Kesehatan itu telah ditindaklanjuti secara serius.

"Saya sudah mendengar isu yang berkembang dan langsung meminta Inspektorat untuk melakukan penyelidikan," ujarnya.

Polisi tengah mengusut dugaan penggelapan dana sebesar Rp 2,6 miliar di Dinkes Kota Banjarbaru.
Sumber Antara
TAGS   penggelapan dana Polres Banjarbaru Dinkes Banjarbaru kasus kriminal

