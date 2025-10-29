Heboh Selebgram Gelapkan Dana Rp 1 Miliar, Polisi Langsung Periksa Sejumlah Saksi

JPNN.com

Rabu, 29 Oktober 2025 – 06:00 WIB
Ilustrasi kasus penggelapan dana. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - Polres Metro Jakarta Selatan (Jaksel) mendalami laporan dugaan selebgram asal Cianjur (Jawa Barat) berinisial RW menggelapkan dana Rp1 miliar.

"Masih proses lidik, kami masih melakukan pendalaman terhadap para saksi," kata Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Metro Jakarta Selatan, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Igo Fazar Akbar kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Igo mengatakan, RW dilaporkan oleh seorang advokat bernama Noverizky Tri Putra.

Saat itu RW meminjam uang sebesar Rp1 miliar kepada pelapor dan Rp1,5 miliar kepada Arif Budiman dengan dalih sebagai dana talangan untuk membantu rekannya asal Malaysia, M Shaheen Shah yang tersangkut masalah hukum di Polda Bali.

Shaheen alias Dato Sri merupakan warga negara Malaysia yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dan daftar pencarian Interpol (Red Notice).

RW juga sempat mengaku bahwa dirinya adalah perwakilan Dato Sri di Indonesia. Namun, ketika sampai waktu yang disepakati, RW tidak mengembalikan uang yang dipinjamnya.

Hingga kini, Kepolisian sudah memanggil pelapor, terlapor dan sejumlah saksi.

Selain menggali keterangan dari saksi pelapor dan terlapor, penyidik juga telah memanggil saksi ahli untuk menggali laporan dugaan penggelapan tersebut.

Seorang selebgram asal Cianjur dilaporkan atas dugaan menggelapkan dana sebesar Rp 1 miliar.
