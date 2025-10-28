JPNN.com

Anggota KKB yang Tembak Mati Polisi Ditangkap di Lanny Jaya

Selasa, 28 Oktober 2025 – 06:00 WIB
Anggota KKB yang Tembak Mati Polisi Ditangkap di Lanny Jaya - JPNN.com Kalsel
Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani. (ANTARA/Evarukdijati)

kalsel.jpnn.com, LANNY JAYA - Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Faizal Rahmadani mengatakan anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) Dugi Telenggen alias Dugwi Kogoya, Senin (27/10) ditangkap di Kampung Ulume, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan.

Dugi Telenggen merupakan terduga pelaku penembakan yang menewaskan Brigpol Joan Sibarani yang meninggal pada 10 September 2024 lalu.

"Memang benar, tim Satgas Damai Cartenz telah menangkap anggota KKB Dugi Telenggen alias Dugwi Kogoya di Kampung Ulume, Kabupaten Lanny Jaya," kata Faizal Rahmadani kepada Antara, Senin malam di Jayapura.

Dia menyebut penangkapan itu dilakukan saat Dugi Telenggen sedang berada di kampung yang tersebut dan setelah ditangkap langsung dibawa ke Mapolres Lanny Jaya di Tiom.

Dari pemeriksaan sementara, Dugi mengaku terlibat dalam penembakan yang menewaskan anggota Polres Lannya Jaya, Brigpol Joan Sibarani.

Selain itu ditanggal yang sama, juga terjadi penembakan yang menewaskan Adi Abelo Falo di Kampung Ninegwa, Distrik Yiginua, Kabupaten Lanny Jaya.

"Penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan," kata Faizal. (antara/jpnn)

Satgas Ops Damai Cartenz menangkap anggota KKB yang menembak mati polisi pada September 2024.

Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Sumber Antara
