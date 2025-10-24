Perwira Polisi Gadungan Menipu Bandar Narkoba di Kalteng

kalsel.jpnn.com, PALANGKA RAYA - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah meringkus seorang pria yang mengaku sebagai seorang perwira polisi di BNNP setempat.

"Jadi pelaku ini menyamar menggunakan seragam dan menyamar sebagai perwira di BNNP Kalimantan Tengah untuk menipu para bandar narkoba hingga ratusan juta rupiah," kata Pelaksana Tugas Kepala BNNP Kalteng Kombes Ruslan Abdul Rasyid di Palangka Raya, Kamis.

Ruslan menjelaskan kasus ini terungkap setelah petugas BNNP Kalteng menangkap seorang tersangka narkoba berinisial Y pada 10 Oktober 2025.

Dari pengembangan kasus tersebut, petugas mengamankan S, bandar di Kabupaten Gunung Mas, yang justru mengaku telah menyetor uang kepada seseorang yang mengklaim sebagai perwira BNN berpangkat AKBP.

Setelah dilakukan penelusuran, Maman yang mengaku sebagai perwira tersebut hanya seorang warga sipil yang memanfaatkan nama BNNP Kalteng untuk melakukan aksi penipuan.

Dari hasil pemeriksaan ponsel S, ditemukan bukti transaksi ke rekening Maman dengan total mencapai Rp400 juta hingga Rp600 juta.

Baca Juga: Brigjen Aldrin Minta Pasal TPPU Tetap Diterapkan kepada Bandar Kecil

“Pelaku bukan anggota BNNP Kalteng, melainkan warga sipil yang memanfaatkan nama institusi kami untuk menakuti bandar dan mengambil keuntungan pribadi,” ucapnya.

Tak hanya menipu bandar, Ruslan melanjutkan, Maman juga mengaku menjual sabu dengan modus barang bukti sitaan BNN. Dalam kenyataannya, sabu tersebut berasal dari jaringan lain yang melibatkan seorang narapidana berinisial JKT.