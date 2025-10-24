JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kriminal Perwira Polisi Gadungan Menipu Bandar Narkoba di Kalteng

Perwira Polisi Gadungan Menipu Bandar Narkoba di Kalteng

Jumat, 24 Oktober 2025 – 11:00 WIB
Perwira Polisi Gadungan Menipu Bandar Narkoba di Kalteng - JPNN.com Kalsel
Pelaksana Tugas Kepala BNNP Kalteng Kombes Pol Ruslan Abdul Rasyid di Palangka Raya, Kamis (23/10/2025). (ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi)

kalsel.jpnn.com, PALANGKA RAYA - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah meringkus seorang pria yang mengaku sebagai seorang perwira polisi di BNNP setempat.

"Jadi pelaku ini menyamar menggunakan seragam dan menyamar sebagai perwira di BNNP Kalimantan Tengah untuk menipu para bandar narkoba hingga ratusan juta rupiah," kata Pelaksana Tugas Kepala BNNP Kalteng Kombes Ruslan Abdul Rasyid di Palangka Raya, Kamis.

Ruslan menjelaskan kasus ini terungkap setelah petugas BNNP Kalteng menangkap seorang tersangka narkoba berinisial Y pada 10 Oktober 2025.

Baca Juga:

Dari pengembangan kasus tersebut, petugas mengamankan S, bandar di Kabupaten Gunung Mas, yang justru mengaku telah menyetor uang kepada seseorang yang mengklaim sebagai perwira BNN berpangkat AKBP.

Setelah dilakukan penelusuran, Maman yang mengaku sebagai perwira tersebut hanya seorang warga sipil yang memanfaatkan nama BNNP Kalteng untuk melakukan aksi penipuan.

Dari hasil pemeriksaan ponsel S, ditemukan bukti transaksi ke rekening Maman dengan total mencapai Rp400 juta hingga Rp600 juta.

Baca Juga:

“Pelaku bukan anggota BNNP Kalteng, melainkan warga sipil yang memanfaatkan nama institusi kami untuk menakuti bandar dan mengambil keuntungan pribadi,” ucapnya.

Tak hanya menipu bandar, Ruslan melanjutkan, Maman juga mengaku menjual sabu dengan modus barang bukti sitaan BNN. Dalam kenyataannya, sabu tersebut berasal dari jaringan lain yang melibatkan seorang narapidana berinisial JKT.

Seorang pria mengaku sebagai perwira polisi dan bertugas di BNNP Kalimantan Tengah.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BNNP Kalteng polisi gadungan bandar narkoba penipu

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU