Begini Pengakuan Ibu yang Buang Bayi di Jaksel

kalsel.jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Polres Metro Jakarta Selatan menyebutkan motif seorang ibu berinisial TS (28) yang membuang bayi perempuannya di saluran air di kawasan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, pada Senin (22/9) karena khilaf.

"Kalau motif khilaf. Jadi, yang bersangkutan ini panik karena memang tidak ada yang tahu selain dirinya sendiri," kata Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Citra Ayu dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dia menyebut pembuangan bayi tersebut berlangsung pagi hari. "Jadi kejadian ternyata pagi-pagi mules keluar (bayi), ya dia reflek, lepas, kemudian dibuang," katanya.

Citra juga menjelaskan pihaknya tetap mendampingi TS walaupun yang bersangkutan berstatus tersangka.

"Tetap kami dampingi juga karena mau bagaimana pemulihan kesehatannya juga kami kondisikan. Kemudian kami sudah lakukan penahanan," katanya.

Sementara untuk kondisi bayinya, Citra menyebutkan dalam kondisi sudah dipulihkan dan telah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo, Jakarta Timur.

"Saat ini kami titipkan anak tersebut di Panti Dinas Sosial Balita milik DKI Jakarta," katanya.

