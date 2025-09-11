Bupati Tanah Laut Tegaskan Komitmen Mencegah TPPO

kalsel.jpnn.com, PELAIHARI - Bupati Tanah Laut Rahmat Trianto menegaskan berkomitmen memperkuat upaya pencegahan dan perlindungan perempuan serta anak dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Kasus perdagangan orang masih menjadi ancaman serius,” kata Sekretaris Daerah Tanah Laut Ismail Fahmi, di Pelaihari, Rabu.

Dia menyebutkan pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pencegahan, meningkatkan deteksi dini, memberikan pendampingan efektif bagi korban hingga mengoptimalkan sinergi lintas sektor.

Menurut Ismail, perempuan merupakan pilar keluarga dan anak-anak generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan optimal.

“Jika keduanya tidak terlindungi, masa depan ikut terancam. Karena itu mari bersama menjadi garda terdepan dalam menjaga mereka,” ujarnya.

Kepala DP3AP2KB Tanah Laut Maria Ulfah menjelaskan, penanganan bagi korban di rumah perlindungan UPTD PPA meliputi asesmen, konseling, pemeriksaan kesehatan hingga pengamanan.

Selain itu, pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah dinas untuk menyediakan aktivitas positif berupa pelatihan keterampilan dan bahan bacaan.

“Pemkab Tanah Laut berharap forum ini dapat memperkuat pemahaman bersama serta meningkatkan kolaborasi semua pihak dalam mencegah dan menanggulangi TPPO,” katanya.