JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kriminal Bupati Tanah Laut Tegaskan Komitmen Mencegah TPPO

Bupati Tanah Laut Tegaskan Komitmen Mencegah TPPO

Kamis, 11 September 2025 – 20:00 WIB
Bupati Tanah Laut Tegaskan Komitmen Mencegah TPPO - JPNN.com Kalsel
Sekretaris Daerah Tanah Laut Ismail Fahmi membuka Rapat Koordinasi Perlindungan Perempuan dan TPPO di Pelaihari, Rabu (10/09/2025). ANTARA/HO-Diskominfostasan Tala

kalsel.jpnn.com, PELAIHARI - Bupati Tanah Laut Rahmat Trianto menegaskan berkomitmen memperkuat upaya pencegahan dan perlindungan perempuan serta anak dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Kasus perdagangan orang masih menjadi ancaman serius,” kata Sekretaris Daerah Tanah Laut Ismail Fahmi, di Pelaihari, Rabu.

Dia menyebutkan pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pencegahan, meningkatkan deteksi dini, memberikan pendampingan efektif bagi korban hingga mengoptimalkan sinergi lintas sektor.

Baca Juga:

Menurut Ismail, perempuan merupakan pilar keluarga dan anak-anak generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan optimal.

“Jika keduanya tidak terlindungi, masa depan ikut terancam. Karena itu mari bersama menjadi garda terdepan dalam menjaga mereka,” ujarnya.

Kepala DP3AP2KB Tanah Laut Maria Ulfah menjelaskan, penanganan bagi korban di rumah perlindungan UPTD PPA meliputi asesmen, konseling, pemeriksaan kesehatan hingga pengamanan.

Baca Juga:

Selain itu, pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah dinas untuk menyediakan aktivitas positif berupa pelatihan keterampilan dan bahan bacaan.

“Pemkab Tanah Laut berharap forum ini dapat memperkuat pemahaman bersama serta meningkatkan kolaborasi semua pihak dalam mencegah dan menanggulangi TPPO,” katanya.

Pemkab Tanah Laut berusaha menegaskan komitmen untuk mencegah kejahatan TPPO.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pemkab Tanah Laut tppo perdagangan orang Bupati Tanah laut

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU