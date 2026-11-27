kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Pemerintah Kota Banjarmasin optimistis penetapan peraturan daerah (perda) tentang perizinan berusaha dapat menjadi salah satu pendorong peningkatan investasi di daerah.

"Sekaligus memperkuat kepastian hukum bagi para pelaku usaha daerah," ujar Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin usai mengikuti rapat paripurna dewan penetapan perda tersebut di gedung dewan kota, Kamis.

Menurut dia, dibuatnya perda ini juga sebagai upaya mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

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Yamin berharap regulasi tersebut mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, sehingga semakin percaya diri dalam mengembangkan bisnis maupun menanamkan modal di Kota Banjarmasin.

Menurut dia, kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha merupakan salah satu faktor penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi yang lebih produktif.

Dia menegaskan keberadaan perda tersebut tidak hanya menjadi landasan hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap peningkatan investasi, pengembangan sektor usaha serta penciptaan lapangan kerja.

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Untuk itu, implementasi dan sosialisasi regulasi menjadi hal penting agar para pelaku usaha dapat memahami ketentuan perizinan yang berlaku, serta memanfaatkan kemudahan dan kepastian yang diberikan pemerintah daerah.

Pemkot Banjarmasin berharap semakin berkembangnya investasi akan berdampak pada tumbuhnya sektor ekonomi, meningkatnya aktivitas usaha, serta terbukanya peluang lapangan kerja bagi masyarakat.