kalsel.jpnn.com, LOMBOK - Tim gabungan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) mengevakuasi seorang pendaki inisial KS (33) asal Kalimantan Selatan yang mengalami kecelakaan di kawasan litter E jalur pendakian Sembalun Gunung Rinjani Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Korban berhasil ditarik kembali ke jalur pendakian setelah melalui proses evakuasi dengan medan yang terjal dan menantang. Berdasarkan observasi awal, korban dalam kondisi cukup stabil dan selanjutnya dibawa turun untuk mendapatkan penanganan medis," kata Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai TNGR Astekita Ardi dalam keterangan tertulisnya di Mataram, Kamis.

Peristiwa itu terjadi pada saat korban dalam perjalanan turun dari puncak Gunung Rinjani. Korban terjatuh dan tergelincir ke sisi kanan jalur pendakian hingga masuk ke area lereng dengan kedalaman sekitar 150 meter dari jalur menuju puncak.

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Berdasarkan verifikasi melalui aplikasi eRinjani, korban tercatat melakukan pendakian pada 24 November 2026 melalui pintu pendakian Sembalun.

Merespons laporan tersebut, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani segera berkoordinasi dengan Asuransi Syariah Kita Bisa melalui tim Emergency Medical and Health Center (EMHC) serta petugas di lapangan untuk melakukan penanganan dan mempersiapkan proses evakuasi.

"Saat ditemukan, korban dalam kondisi sadar dan dapat diajak berkomunikasi. Korban mengalami luka pada bagian kepala serta beberapa luka di bagian tubuh, tangan, dan kaki," katanya.

Berdasarkan hasil observasi awal oleh tim petugas jaga dan Basarnas, kondisi korban terpantau cukup stabil. Pertolongan pertama terhadap luka korban telah dilakukan oleh tim rescue di lokasi kejadian.

Proses evakuasi menghadapi tantangan medan yang cukup berat. Selain posisi korban yang berada jauh di bawah jalur pendakian, keterbatasan personel penarik dan kebutuhan pengamanan titik anchor menyebabkan proses penarikan memerlukan dukungan personel tambahan.