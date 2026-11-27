kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Tim Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan melakukan pemblokiran terhadap 427 situs judi online (judol) sepanjang Januari hingga November 2026.

“Pemutusan akses atau pemblokiran situs judi online ini dikoordinasikan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital yang berwenang melakukan take down terhadap konten bermuatan judi,” kata Direktur Reskrimsus Polda Kalsel Kombes Sigit Haryono di Banjarmasin, Jumat.

Sigit mengungkapkan pihaknya terus melakukan patroli siber untuk menelusuri aktivitas perjudian di internet.

Baca Juga: Jaksa Sudah Terima Pelimpahan Tersangka Bos Judi Online Terbesar di Sumut

Langkah ini menjadi bagian dari dukungan Polda Kalsel terhadap program 100 hari Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto khususnya pemberantasan perjudian daring.

Polisi mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam perjudian online maupun meminjamkan rekening bank untuk transaksi mencurigakan.

Warga yang mengetahui aktivitas perjudian daring diminta segera melaporkannya kepada kepolisian.

Baca Juga: Buruh di Banjarmasin Terpaksa Berurusan dengan Polisi Setelah Ketahuan Main Judi Online

Sementara dalam dua bulan terakhir, Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Kalsel berhasil mengungkap lima kasus perjudian online dan menangkap lima tersangka di tiga daerah, yakni Banjarmasin, Barito Kuala, dan Hulu Sungai Tengah.

Kasubdit Siber Ditreskrimsus Polda Kalsel Kompol Yafet Efraim mengatakan para pelaku menjalankan dua modus berbeda.