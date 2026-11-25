kalsel.jpnn.com, BARABAI - Personel gabungan penegak hukum di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) melakukan giat penggeledahan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Barabai dan menemukan sebanyak 31 barang terlarang.

"Kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat pengawasan serta mencegah peredaran narkotika, obat-obatan terlarang, dan penggunaan handphone ilegal di lingkungan Rutan," kata Kepala Rutan Kelas IIB Barabai, HST, Nanang Badruzzaman, Selasa.

Menurut dia, kegiatan tersebut melibatkan 25 personel Polres HST, 4 personel BNNK Balangan, serta 55 personel Rutan Kelas IIB Barabai yang terdiri dari Kepala Rutan, pejabat struktural, anggota Regu Pengamanan (Rupam), dan staf.

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Keterlibatan lintas instansi ini menjadi bentuk penguatan sinergi aparat penegak hukum dalam mendukung terwujudnya Pemasyarakatan yang bersih dari HALINAR (Handphone, Pungutan Liar, dan Narkoba).

Sebelum pelaksanaan razia, seluruh personel gabungan mengikuti koordinasi dan pengarahan untuk menyamakan persepsi, pembagian tugas, serta memastikan penggeledahan berjalan sesuai prosedur.

Selanjutnya, tim gabungan bergerak melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap lima area hunian, yakni Blok A, Blok B, Blok C, Blok D, dan Blok Hunian Wanita.

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Penggeledahan menyasar kamar hunian serta barang-barang milik warga binaan sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sebanyak 31 barang yang tidak diperkenankan berada di dalam kamar hunian. Barang temuan tersebut terdiri atas 8 buah silet, 5 sendok besi, 5 botol kaca, 4 korek gas, 2 besi, 2 paku, 2 koil obat nyamuk, 1 suntikan, 1 pisau, dan 1 centong besi.