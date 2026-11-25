kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi pendapatan daerah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan mencapai Rp26,28 triliun atau 80,61 persen hingga Oktober 2026 dari target Rp32,6 triliun.

Kepala Kanwil DJPb Kalsel Catur Ariyanto Widodo mengatakan berdasarkan realisasi tersebut, sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh 7,00 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Secara tahunan pendapatan daerah di Kalsel masih mengalami kontraksi 29,32 persen terutama akibat penurunan pendapatan transfer," ujarnya.

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Di tengah penurunan tersebut, PAD menunjukkan kinerja positif dengan realisasi Rp7,94 triliun atau 85,34 persen dari target Rp9,3 triliun, sehingga pertumbuhan komponen pendapatan ini menjadi salah satu penopang kapasitas fiskal pemerintah daerah di Kalimantan Selatan.

"Pertumbuhan PAD terutama didukung peningkatan retribusi daerah sebesar 42,57 persen, pajak daerah sebesar 11,64 persen, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 11,46 persen, sedangkan lain-lain PAD yang sah mengalami kontraksi 28,36 persen," katanya.

Pada komponen pajak daerah, DJPb mencatat Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) menjadi salah satu kontributor utama dengan realisasi Rp2,81 triliun atau 98,27 persen dari target, sekaligus tumbuh 20,96 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

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Sementara itu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terealisasi Rp765,99 miliar atau 81,26 persen dari target, sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai Rp541,64 miliar atau 80,49 persen dari target hingga Oktober 2026.

Adapun pendapatan transfer mencapai Rp17,5 triliun atau 78,62 persen dari target, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi Rp835,49 miliar atau 80,94 persen dari target, dengan komposisi pendapatan daerah masih didominasi sumber transfer.