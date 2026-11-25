kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melatih 250 pelajar di Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi kreator konten edukatif untuk menangkal penyebaran paham radikalisme dan terorisme melalui media sosial dengan menyebarkan pesan perdamaian dan nilai kebangsaan.

Pelatihan bertajuk "Digital Peace Creator" diikuti pelajar sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) sederajat diselenggarakan Sub Direktorat Penguatan Kelembagaan dan Literasi Pencegahan BNPT bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalsel di Aula Idham Chalid, Banjarbaru, Selasa.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel Galuh Tantri Narindra mengapresiasi pelatihan tersebut karena menjadi langkah strategis membentengi generasi muda dari pengaruh radikalisme, terutama di tengah meningkatnya indeks potensi radikalisme di daerah itu.

“Melihat hal tersebut, teman-teman dari Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Kalimantan Selatan mengadakan kegiatan ini untuk melatih para pelajar kita terkait pembuatan konten digital edukatif untuk pencegahan radikalisme,” ujarnya.

Dia mengatakan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kecakapan literasi digital dan keterampilan teknis produksi media agar pelajar tidak hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi juga mampu menciptakan konten positif yang membawa pesan perdamaian dan memperkuat nilai kebangsaan.

Berdasarkan data survei yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, Galuh Tantri menyebut indeks potensi radikalisme di Kalsel meningkat dari kisaran 10 menjadi 12,2, sedangkan posisi provinsi itu bergeser dari peringkat 15 menjadi peringkat lima secara nasional.

Baca Juga: Pelajar di Banjarmasin Dibekali Cara Aman ke Sekolah

Dia menjelaskan tingginya konsumsi media sosial di kalangan pelajar menjadi salah satu perhatian dalam upaya pencegahan karena berdasarkan hasil riset yang disampaikan, mereka menghabiskan waktu rata-rata hingga enam jam sehari untuk mengakses berbagai konten digital.

Dalam kegiatan itu, paparan konten dilakukan secara berulang, terutama yang mengandung provokasi, berpotensi mempengaruhi pola pikir dan membentuk pemahaman keliru sehingga diperlukan strategi untuk mengimbangi penyebaran informasi negatif dengan konten edukatif yang memperkuat toleransi dan kebangsaan.