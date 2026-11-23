kalsel.jpnn.com, BANJAR - Pemerintah Kabupaten Banjar meningkatkan kompetensi 277 kepala desa atau pambakal untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan kualitas pelayanan publik.

Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi mengatakan peningkatan kapasitas kepala desa penting karena kualitas kepemimpinan di tingkat desa turut menentukan keberhasilan pembangunan daerah.

“Pambakal saat ini tidak hanya dituntut menjalankan administrasi, tetapi juga mampu menggerakkan pembangunan, memberdayakan masyarakat serta memastikan pelayanan publik berjalan efektif,” kata Habib Idrus.

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Peningkatan kompetensi tersebut dilakukan melalui Retret Peningkatan Kompetensi Pambakal yang diikuti 277 kepala desa se-Kabupaten Banjar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Jatinangor, Jawa Barat, pada 18-22 November 2026.

Menurut Habib Idrus, dengan 277 desa yang tersebar di 20 kecamatan, Kabupaten Banjar membutuhkan pemimpin desa yang memiliki kemampuan manajerial, memahami regulasi, serta mampu menjalankan pemerintahan secara profesional dan bertanggung jawab.

Selama lima hari, peserta mendapatkan pembelajaran mengenai kedisiplinan, tata kelola pemerintahan, analisis kebijakan, nasionalisme, serta penguatan komunikasi dan kolaborasi antarpemerintah desa.

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Dia juga menekankan tujuh prinsip kepemimpinan yang harus diterapkan pambakal, yakni integritas, profesionalisme, tertib administrasi, kepemimpinan yang melayani, inovasi, kolaborasi, dan keteladanan dalam menjalankan pemerintahan desa.

“Jabatan pambakal adalah amanah masyarakat. Keberhasilan kepemimpinan di desa tidak diukur dari berapa lama seseorang menjabat, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dirasakan langsung oleh warga,” ujarnya.