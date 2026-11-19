kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkenalkan kekayaan geologi, keanekaragaman hayati, dan budaya Meratus UNESCO Global Geopark kepada delegasi kebudayaan dari Rusia, Slovenia, hingga Korea Selatan melalui Geotrail Route Meratus pada 18–19 November 2026.

Kegiatan diinisiasi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bagian gelaran Aruh Ganal International Cross Culture Festival 2026 dengan mengajak peserta melihat langsung keterkaitan warisan alam, sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat melalui sejumlah destinasi unggulan.

Wakil Ketua Harian Badan Pengelola Meratus UNESCO Global Geopark Noor Anna Dina Rahmah mengatakan pemilihan destinasi dalam Geotrail Route Meratus mempertimbangkan nilai edukasi, interpretasi, aksesibilitas, serta kemampuan setiap lokasi dalam merepresentasikan karakter dan kekayaan Kalimantan Selatan.

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“Geotrail Route Meratus dirancang tidak sekadar sebagai perjalanan wisata, tetapi juga sarana edukasi untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai keterkaitan keragaman geologi (geodiversity), keanekaragaman hayati (biodiversity), dan keragaman budaya (cultural diversity) sebagai tiga pilar utama UNESCO Global Geopark,” ujarnya.

Pada hari pertama, Rabu (18/11), peserta mengunjungi Situs Kerajinan Kampung Purun, Museum Lambung Mangkurat, Situs Habituasi Satwa Endemik, Taman Konservasi Anggrek, serta Pusat Informasi Geopark untuk mengenal kearifan lokal, sejarah Banua, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati.

Melalui destinasi tersebut, peserta diperkenalkan dengan tradisi masyarakat dalam mengolah sumber daya alam, identitas budaya, serta berbagai upaya menjaga warisan geologi dan keanekaragaman hayati yang menjadi bagian dari kekayaan kawasan Meratus UNESCO Global Geopark.

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Rangkaian Geotrail berlanjut pada Kamis (19/11) dengan mengunjungi Pasar Terapung Lok Baintan dan Museum Waja Sampai Kaputing (Wasaka) untuk mengenal kehidupan masyarakat Banjar yang lekat dengan sungai serta sejarah perjuangan rakyat Kalimantan Selatan mempertahankan kemerdekaan.

Di Pasar Terapung Lok Baintan, peserta menyaksikan tradisi perdagangan masyarakat Banjar yang menjadikan sungai sebagai pusat aktivitas ekonomi dan interaksi sosial, sedangkan Museum Wasaka memperkenalkan perjalanan perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.