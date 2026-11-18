kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Polresta Banjarmasin melibatkan lingkungan sekolah dalam mencegah remaja terjerumus aksi balapan liar melalui edukasi keselamatan berlalu lintas, pembinaan pelajar dan pengawasan bersama guna menekan perilaku berisiko di jalan raya.

Upaya tersebut dilakukan melalui program Polisi Peduli Pendidikan dengan mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman mengenai bahaya balapan liar, penyalahgunaan narkoba serta berbagai tindak kejahatan yang berpotensi melibatkan kalangan remaja.

Kapolresta Banjarmasin Kombes Riza Muttaqin mengatakan sekolah menjadi salah satu lingkungan strategis untuk membangun kesadaran pelajar agar tidak terlibat balapan liar maupun perilaku yang membahayakan keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya.

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"Kami mengoptimalkan kegiatan Polisi Peduli Pendidikan. Saya sendiri turun langsung ke sekolah-sekolah, baik menjadi pembina upacara maupun memberikan arahan kepada para pelajar. Kami menitipkan pesan agar mereka tidak terlibat balapan liar, memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas, serta menjauhi narkoba dan tindak kejahatan," kata Riza.

Melalui kegiatan tersebut, personel kepolisian menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sekaligus mengajak pelajar memahami konsekuensi pelanggaran lalu lintas, terutama pada aksi balapan liar yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.

Menurut Riza, pencegahan balapan liar tidak cukup hanya mengandalkan penindakan di jalan raya, tetapi membutuhkan keterlibatan sekolah, orang tua dan masyarakat untuk mengawasi aktivitas generasi muda.

Selain lingkungan pendidikan, Polresta Banjarmasin mengoptimalkan kegiatan Subuh Keliling, Jumat Keliling, dan Minggu Kasih sebagai sarana membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta berbagai kelompok masyarakat.

"Kami mengajak tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melakukan pencegahan. Kalau ada lokasi yang rawan dijadikan tempat balapan liar, tentu perlu menjadi perhatian bersama," ujarnya didampingi Kasat Lantas Polresta Banjarmasin AKP Embang Pramono.