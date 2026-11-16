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Tim SAR Temukan Jasad Anak Perempuan yang Tenggelam di Sungai Mangguruh

Senin, 16 November 2026 – 20:00 WIB
Tim SAR Temukan Jasad Anak Perempuan yang Tenggelam di Sungai Mangguruh - JPNN.com Kalsel
Tim SAR gabungan menemukan anak tenggelam di Sungai Manggurug Kabupaten Pulang Pisau. ANTARA/HO-Basarnas Palangka Raya

kalsel.jpnn.com, PALANGKA RAYA - Tim SAR gabungan menemukan seorang anak perempuan berusia lima tahun yang dilaporkan tenggelam di Sungai Mangguruh, Desa Papuyu III Sei Pudak, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, dalam kondisi meninggal dunia.

"Korban berinisial SA binti Redewi, warga Sei Tinggiran, Desa Tanjung Perawan, Kecamatan Kahayan Kuala, ditemukan pada Minggu (15/11), sekitar pukul 12.30 WIB atau berjarak sekitar satu kilometer dari lokasi kejadian," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Palangka Raya AA Ketut Alit Supartana di Palangka Raya, Senin.

Dia mengatakan korban ditemukan setelah tim SAR gabungan melakukan pencarian sejak pagi hari dengan metode penyisiran di sekitar lokasi kejadian perkara (LKP).

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"Operasi SAR telah kami laksanakan secara maksimal bersama seluruh unsur yang terlibat. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban," katanya.

Sebelumnya, korban bersama keluarganya menyeberangi perairan menggunakan perahu kecil menuju Muara Sei Mangguruh. Namun, setibanya di muara, perahu yang mereka gunakan dihantam gelombang hingga terbalik dan menyebabkan korban tenggelam.

Setelah ditemukan, korban dievakuasi menuju rumah duka dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk penanganan lebih lanjut.

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"Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian dan pertolongan resmi dinyatakan selesai. Seluruh personel dan unsur yang terlibat kemudian dikembalikan ke kesatuan masing-masing," katanya.

Alit mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan ketika beraktivitas di perairan, terutama saat menggunakan perahu kecil dan menghadapi kondisi gelombang.

Tim SAR menemukan jasad anak perempuan yang sempat dilaporkan tenggelam di Sungai Mangguruh.
Sumber Antara
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TAGS   Tim Sar korban tenggelam jasad penemuan jasad

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