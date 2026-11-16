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Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 435 Kg Emas Ilegal

Senin, 16 November 2026 – 17:56 WIB
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 435 Kg Emas Ilegal - JPNN.com Kalsel
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama menunjukkan barang bukti emas yang disita di Banjarmasin, Senin (16/11/2026). (ANTARA/Firman)

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Direktorat Jenderal Bea dan Cuka beserta jajaran telah menggagalkan penyelundupan 435 kilogram emas ilegal ke luar negeri dari berbagai pintu keluar Indonesia sepanjang tahun ini.

“Ini data periode Januari hingga November 2026, total dari ungkapan sejumlah jajaran,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama di Banjarmasin, Senin.

Djaka menyatakan temuan ini membuktikan tingginya upaya dari jaringan internasional untuk membawa emas dari Indonesia secara ilegal ke luar negeri.

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Begitu juga peredaran emas ilegal antar daerah menurutnya bisa jauh lebih besar jumlahnya.

Oleh karena itu, dia mengingatkan perlu menjadi perhatian bersama seluruh unsur terkait keberadaan logam mulia ini terutama berkaitan dengan aktivitas tambang-tambang ilegal.

“Peredaran hingga upaya penyelundupan emas secara ilegal ke luar negeri harus dibongkar dari hulu hingga hilir,” katanya menegaskan.

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Dirjen Bea Cuka hadir di Banjarmasin untuk merilis pengungkapan ekspor ilegal 21,8 kilogram emas ke Malaysia melalui Bandara Internasional Syamsudin Noor di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini menjalani proses penyidikan kepabeanan.

Ditjen Bea Cukai sudah menggagalkan penyelundupan 435 kilogram emas ilegal sepanjang 2026.
Sumber Antara
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TAGS   Bea Cukai penyelundupan emas emas ilegal tindak kejahatan

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