PUPR Kalsel Manfaatkan GIS dan AI Untuk Tingkatkan Ketepatan Perencanaan

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan memanfaatkan teknologi digital Sistem Informasi Geografis (GIS) dan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan ketepatan perencanaan pembangunan melalui pengolahan data dan analisis kondisi wilayah.

Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Kalsel Mohammad Rum Mapawa mengatakan upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Sharing Session Strategic Spatial Planning bertema “Sinergi Big Data dan Sistem Informasi Geografis untuk Transformasi Perencanaan Wilayah” untuk memperluas pemahaman mengenai pemanfaatan teknologi dalam mendukung tata ruang.

“Perencanaan wilayah dan penataan ruang memiliki peran strategis dalam mengarahkan pembangunan agar berjalan terpadu, terarah dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kondisi serta karakteristik setiap wilayah,” ujarnya.

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Dia menjelaskan ketersediaan peta dasar yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan skala perencanaan menjadi fondasi penting dalam penyusunan rencana tata ruang karena data tersebut menggambarkan kondisi wilayah sekaligus mendukung berbagai analisis spasial.

“Seiring perkembangan teknologi, pemanfaatan GIS dan AI membuka peluang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan serta analisis data spasial sehingga proses perencanaan wilayah dapat dilakukan secara lebih cepat, adaptif dan berbasis data,” katanya.

Meski demikian, dia mengingatkan teknologi tetap menjadi instrumen pendukung yang harus dimanfaatkan secara bijaksana dengan memperhatikan kualitas data, karakteristik wilayah, serta ketentuan peraturan yang berlaku agar hasil perencanaan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan.

Melalui kegiatan tersebut, dia berharap para peserta dapat meningkatkan pengetahuan, berbagi pengalaman, serta memperoleh wawasan mengenai pemanfaatan peta dasar, GIS, dan AI untuk mendukung perencanaan spasial maupun penyusunan rencana tata ruang di Kalimantan Selatan.

Rum mengapresiasi para narasumber, peserta dan seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengikuti perkembangan teknologi perencanaan wilayah.