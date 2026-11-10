Pemprov Kalsel Melatih 800 Bendara KDKMP Untuk Percepat Operasional Koperasi

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melatih 800 Bendahara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk mempercepat operasional 2.013 koperasi berbadan hukum, dengan tahap awal di Banjarmasin diikuti 200 peserta dari Kabupaten Banjar dan Barito Kuala.

“Penguatan kapasitas pengelola keuangan menjadi langkah penting agar koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha secara profesional, transparan dan akuntabel,” kata Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Kalsel Rahmaddin MY saat membuka Pelatihan dan Kompetensi Bendahara KDKMP Tahun Anggaran 2026 di Banjarmasin, Selasa.

Dia menyebutkan pembentukan KDKMP di Kalimantan Selatan telah mencapai 100 persen dengan total 2.013 koperasi berbadan hukum sejak 30 Juni 2025, sebelum program tersebut diluncurkan Presiden Republik Indonesia pada 21 Juli 2025 sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat berbasis desa dan kelurahan.

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Berdasarkan data per 10 November 2026, sebanyak 538 KDKMP di Kalsel telah membangun gedung atau gerai, dengan 431 gerai mencapai progres pembangunan 100 persen, sementara 246 koperasi telah menjalani proses verifikasi dan validasi oleh tim kabupaten dan kota.

Rahmaddin menilai capaian pembentukan kelembagaan dan pembangunan fisik tersebut harus diikuti kesiapan sumber daya manusia agar keberadaan koperasi tidak berhenti pada pembentukan badan hukum maupun pembangunan gerai, tetapi mampu beroperasi dan memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat.

Menurut dia, bendahara memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban administrasi, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan sehingga peningkatan kompetensi menjadi kebutuhan untuk membangun tata kelola koperasi yang sehat, profesional dan berkelanjutan.

Program pelatihan tersebut didukung alokasi APBN dekonsentrasi Kementerian Koperasi dengan sasaran 800 Bendahara KDKMP di Kalimantan Selatan, sedangkan 200 peserta pada tahap awal terdiri atas 100 orang dari Kabupaten Banjar dan 100 orang dari Kabupaten Barito Kuala.

Rahmaddin berharap peserta memanfaatkan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan koperasi, sehingga kemampuan yang diperoleh dapat diterapkan langsung untuk mendukung tertib administrasi dan keberlangsungan kegiatan usaha di wilayah masing-masing.