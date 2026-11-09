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Festival Kuda Lumping di Tanah Laut Buka Peluang UMKM

Selasa, 10 November 2026 – 02:11 WIB
Festival Kuda Lumping di Tanah Laut Buka Peluang UMKM - JPNN.com Kalsel
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Bupati Tanah Laut Abdillah membuka Festival Kuda Lumping Tahun 2026 yang digelar di kawasan Pantai Takisung. beberapa waktu lalu. ANTARA/HO-Diskominfostasan Tala

kalsel.jpnn.com, PELAIHARI - Festival Kuda Lumping 2026 di Pantai Takisung, Kabupaten Tanah Laut (Tala) sarana pelestarian kesenian tradisional sekaligus membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pengembangan wisata berbasis budaya daerah.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengarahkan kegiatan tersebut agar tidak sekadar menjadi ruang pertunjukan seni, tetapi juga memperkuat daya tarik wisata dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar pantai.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Bupati Tala Abdillah mengatakan festival menjadi salah satu cara memberikan ruang bagi pelaku seni mempertahankan eksistensi kesenian tradisional di tengah perkembangan budaya modern.

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“Di tengah perkembangan zaman dan derasnya pengaruh budaya modern, kesenian tradisional menghadapi tantangan untuk tetap dikenal dan diminati, khususnya oleh generasi muda,” katanya.

Menurut dia, pelestarian budaya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dengan memberikan kesempatan kepada kelompok kesenian untuk terus berkarya, tampil, dan memperkenalkan tradisi kepada masyarakat luas.

Selain menjaga keberlangsungan kesenian daerah, festival tersebut juga diarahkan untuk memperluas daya tarik wisata Pantai Takisung melalui pertunjukan budaya yang dapat menjadi alternatif kunjungan wisatawan.

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“Harus ada ruang bagi para pelaku seni untuk terus berkarya, tampil, berkreasi, dan memperkenalkan kesenian tersebut kepada masyarakat secara luas,” ucapnya.

Penyelenggaraan festival juga diharapkan menciptakan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi kegiatan, terutama melalui peluang berjualan bagi UMKM dan pedagang lokal yang melayani kebutuhan pengunjung.

Kegiatan Festival Kuda Lumping 2026 yang digelar di Tanah Laut disebut membuka peluang bagi pelaku UMKM.
Sumber Antara
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TAGS   Pemkab Tanah Laut UMKM festival kebudayaan Festival Kuda Lumping

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