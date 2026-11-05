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Kodam Tambun Bungai Terus Lanjutkan Pencarian Korban Helikopter Jatuh

Kamis, 05 November 2026 – 16:05 WIB
Kodam Tambun Bungai Terus Lanjutkan Pencarian Korban Helikopter Jatuh - JPNN.com Kalsel
Tim gabungan saat melakukan pencarian di wilayah Kabupaten Seruyan, Kamis (5/11/2026). ANTARA/HO-Kodam XXII/TB

kalsel.jpnn.com, PALANGKA RAYA - Kodam XXII/Tambun Bungai menyatakan hingga kini tim gabungan terus melakukan pencarian terhadap Serda Heri prajurit TNI AD yang masih hilang setelah helikopter MI-17 jatuh di perairan Desa Sungai Perlu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

"Tim gabungan masih melaksanakan pencarian terhadap satu prajurit yang belum ditemukan, yakni Serda Heri," kata Kapendam XXII/Tambun Bungai Kolonel Arh Dodo Sahata, Kamis.

Dia menjelaskan pencarian saat ini melibatkan personel TNI, Polri, Basarnas dan BPBD menggunakan perahu Landing Craft Rubber (LCR). Selain kondisi air yang keruh dan arus deras, tumpahan minyak di sekitar lokasi jatuhnya helikopter juga menjadi tantangan bagi tim dalam melakukan pencarian.

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"Memasuki siang hari, kondisi air mulai pasang dengan arus yang makin kuat," ucapnya.

Dodo menjelaskan pada Kamis sekitar pukul 13.00 WIB, tim penyelam Basarnas menghentikan sementara proses penyelaman karena kondisi perairan dinilai berisiko terhadap keselamatan personel.

Penghentian sementara tersebut dilakukan sambil mempertimbangkan perkembangan kondisi alam untuk menentukan langkah pencarian berikutnya.

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Di tengah proses pencarian, lima prajurit yang berhasil dievakuasi sebelumnya telah diberangkatkan ke Banjarmasin menggunakan helikopter Penerbad pada pukul 10.10 WIB untuk mendapat perawatan medis.

"Kelima prajurit tersebut masing-masing Kapten Cpn Febri, Letda Cpn Frjiz, Pratu Gilang, Serka Kadia dan Kapten Suganda," ujarnya.

Kodam Tambun Bungai masih terus melanjutkan pencarian terhadap korban helikopter jatuh.
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TAGS   helikopter jatuh Kodam Tambung Bungai tim gabungan Basarnas

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