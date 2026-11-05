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Polresta Banjarmasin Buka Layanan Aduan Masyarakat Melalui 110

Kamis, 05 November 2026 – 08:01 WIB
Polresta Banjarmasin Buka Layanan Aduan Masyarakat Melalui 110 - JPNN.com Kalsel
Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Muttaqin saat menghadiri kegiatan Polisi Kumpul Bersama Masyarakat di UPTD Tempat Pendaratan Ikan, Jalan RK Ilir, Banjarmasin, Rabu (4/11/2026). (ANTARA/HO-Humas Polresta Banjarmasin)

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Polresta Banjarmasin membuka akses pengaduan masyarakat melalui layanan kepolisian 110 dengan menyosialisasikan saluran darurat tersebut secara langsung kepada warga guna mempercepat pelaporan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kapolresta Banjarmasin Kombes Riza Muttaqin mengatakan kemudahan akses pengaduan menjadi bagian penting dalam meningkatkan pelayanan kepolisian sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat menjaga keamanan lingkungan.

"Kami ingin masyarakat mengetahui bahwa kepolisian selalu hadir dan dapat dihubungi ketika mereka membutuhkan bantuan, termasuk melalui layanan 110," ujarnya saat kegiatan Polisi Kumpul Bersama Masyarakat di UPTD Tempat Pendaratan Ikan, Jalan RK Ilir, Banjarmasin, Rabu.

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Melalui kegiatan tersebut, Polresta Banjarmasin mendatangi masyarakat untuk menyerap aspirasi sekaligus memperkenalkan layanan 110 sebagai saluran komunikasi yang dapat dimanfaatkan warga ketika mengetahui atau mengalami gangguan keamanan.

Sosialisasi tersebut menyasar masyarakat di kawasan tempat pendaratan ikan yang menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi warga, sehingga mereka memiliki akses informasi mengenai saluran pengaduan apabila menghadapi persoalan kamtibmas.

Riza bersama jajaran kepolisian juga berdialog dengan masyarakat untuk mendengarkan berbagai masukan terkait kondisi keamanan dan ketertiban lingkungan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan pelayanan kepolisian.

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"Kami mengajak masyarakat tidak ragu melaporkan kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan agar dapat segera diketahui dan ditangani oleh petugas," katanya.

Selain memberikan edukasi pelayanan kepolisian, Polresta Banjarmasin menyalurkan paket sembako kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok warga.

Polresta Banjarmasin membuka layanan aduan masyarakat melalui nomor 110.
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TAGS   layanan kepolisian aduan masyarakat Polresta Banjarmasin saluran darurat

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