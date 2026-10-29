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TNI AU Siagakan 5 Helikopter Untuk Tangani Karhutla di Ciremai Hingga IKN

Kamis, 29 Oktober 2026 – 20:12 WIB
TNI AU Siagakan 5 Helikopter Untuk Tangani Karhutla di Ciremai Hingga IKN - JPNN.com Kalsel
Helikopter Super Puma TNI AU melakukan pemadaman api dengan metode "water bombing" di kawasan Gunung Lawu, Jawa Tengah, Rabu (21/10/2026). ANTARA/HO-Humas TNI AU/aa.

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - TNI AU menyiagakan lima helikopter andalannya untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa wilayah Indonesia.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Feri Yunaldi menjelaskan penyiagaan itu telah dilakukan selama beberapa hari hingga Kamis ini.

"Ada lima helikopter untuk melaksanakan pemadaman dari udara, patroli udara, pemantauan titik api serta mobilisasi personel ke lokasi kebakaran yang sulit dijangkau melalui jalur darat," kata Feri.

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Dia menjelaskan beberapa dari helikopter itu telah dikerahkan ke wilayah bencana karhutla seperti Ibu Kota Nusantara (IKN); Gunung Ciremai, Jawa Barat; Gunung Lawu Jawa Tengah; dan TPA Galuga Jawa Barat.

"Di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, helikopter H225M Caracal dari Skadron Udara 8 dikerahkan untuk melaksanakan patroli udara dan water bombing di sejumlah kawasan terdampak," ungkapnya.

Dia mengatakan dengan dukungan water bucket berkapasitas sekitar 2.000 liter, helikopter Caracal dapat membantu pemadaman titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat sekaligus mendukung pemantauan perkembangan kebakaran dari udara.

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Selain itu, TNI AU mengerahkan helikopter Caracal untuk operasi water bombing untuk memadamkan api di titik api yang cukup terjal di wilayah Gunung Ciremai.

Untuk di kawasan Gunung Lawu, helikopter NAS-332 Super Puma dari Skadron Udara 6 disiagakan untuk mendukung penanganan kebakaran melalui water bombing. Helikopter tersebut melaksanakan satu sortie dengan dua kali penumpahan air, dengan total sekitar 4.000 liter.

Sebanyak lima helikopter dari TNI AU disiagakan untuk menangani karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.
Sumber Antara
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TAGS   TNI AU helikopter Karhutla IKN

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