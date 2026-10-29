JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Polda Kalsel Disiplinkan Anggota di Operasi Patuh Sebelum ke Masyarakat

Polda Kalsel Disiplinkan Anggota di Operasi Patuh Sebelum ke Masyarakat

Kamis, 29 Oktober 2026 – 19:12 WIB
Polda Kalsel Disiplinkan Anggota di Operasi Patuh Sebelum ke Masyarakat - JPNN.com Kalsel
Personel Polres Hulu Sungai Tengah memeriksa kelengkapan berkendara polantas dalam Operasi Patuh Intan 2026, Kamis (29/10/2026). ANTARA/Firman

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan dan satlantas polres jajaran memastikan kedisiplinan internal bagi seluruh personel dan kendaraan bermotor (ranmor) yang digunakan aparat instansi itu sebelum mereka menertibkan masyarakat pada Operasi Patuh Intan 2026.

“Seluruh personel Polri termasuk polantas dan ranmornya, baik kendaraan dinas maupun pribadi telah diperiksa Bidang Propam Polda Kalsel untuk memastikan tidak ada pelanggaran,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Kalsel Kombes Fahri Siregar di Banjarbaru, Kamis.

Menurut Fahri, langkah pemeriksaan internal ini penting sebagai komitmen tertib di dalam terlebih dahulu sebelum melaksanakan penertiban ke masyarakat.

Baca Juga:

"Tidak akan ada toleransi bagi personel yang melanggar aturan berlalu lintas. Semuanya bakal ditindak sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana masyarakat jika melakukan pelanggaran lalu lintas," ujarnya.

Dia menegaskan polantas harus menjadi teladan bagi pengguna jalan lain, dan kelengkapan seperti SIM, STNK termasuk spesifikasi kendaraan itu sendiri harus sesuai standar.

Dirlantas menyampaikan pula dalam pelaksanaan Operasi Patuh, jajarannya senantiasa didampingi Bidang Propam sebagai bentuk pengawasan melekat agar setiap tindakan personel berjalan secara profesional dengan menjunjung semangat polisi bersama masyarakat.

Baca Juga:

Operasi Patuh 2026 digelar serentak seluruh Indonesia selama 14 hari terhitung mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026 dengan mengusung tema Polisi bersama masyarakat mewujudkan lalu lintas yang tertib, aman dan berkeselamatan. (antara/jpnn)

Polda Kalsel memastikan kedisiplinan anggota mereka pada Operasi Patuh sebelum menyasar ke masyarakat.

Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polda Kalsel Operasi Patuh Kedisiplinan personel Polri

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU