Polda Kalsel Disiplinkan Anggota di Operasi Patuh Sebelum ke Masyarakat

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan dan satlantas polres jajaran memastikan kedisiplinan internal bagi seluruh personel dan kendaraan bermotor (ranmor) yang digunakan aparat instansi itu sebelum mereka menertibkan masyarakat pada Operasi Patuh Intan 2026.

“Seluruh personel Polri termasuk polantas dan ranmornya, baik kendaraan dinas maupun pribadi telah diperiksa Bidang Propam Polda Kalsel untuk memastikan tidak ada pelanggaran,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Kalsel Kombes Fahri Siregar di Banjarbaru, Kamis.

Menurut Fahri, langkah pemeriksaan internal ini penting sebagai komitmen tertib di dalam terlebih dahulu sebelum melaksanakan penertiban ke masyarakat.

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"Tidak akan ada toleransi bagi personel yang melanggar aturan berlalu lintas. Semuanya bakal ditindak sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana masyarakat jika melakukan pelanggaran lalu lintas," ujarnya.

Dia menegaskan polantas harus menjadi teladan bagi pengguna jalan lain, dan kelengkapan seperti SIM, STNK termasuk spesifikasi kendaraan itu sendiri harus sesuai standar.

Dirlantas menyampaikan pula dalam pelaksanaan Operasi Patuh, jajarannya senantiasa didampingi Bidang Propam sebagai bentuk pengawasan melekat agar setiap tindakan personel berjalan secara profesional dengan menjunjung semangat polisi bersama masyarakat.

Operasi Patuh 2026 digelar serentak seluruh Indonesia selama 14 hari terhitung mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026 dengan mengusung tema Polisi bersama masyarakat mewujudkan lalu lintas yang tertib, aman dan berkeselamatan. (antara/jpnn)