Pemkot Banjarmasin Pekuat Puskesos Untuk Layani Warga Rentan

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Pemerintah Kota Banjarmasin memperkuat Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di seluruh kelurahan untuk melayani warga miskin dan rentan secara prima.

"Pusat kesejahteraan sosial mempunyai peran strategis sebagai garda terdepan pintu pelayanan sosial di tingkat kelurahan, yang bersentuhan langsung di masyarakat," kata Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ichrom Muftezar dalam arahannya pada kegiatan bimbingan teknis Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di Banjarmasin, Senin.

Oleh karena itu, ungkap dia, Dinas Sosial Kota Banjarmasin menyelenggarakan bimbingan teknik Puskesos untuk meningkatkan kapasitas para petugas di lapangan sekaligus memperkuat kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan rentan.

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Menurut dia, kegiatan tersebut diikuti sebanyak 168 peserta yang terdiri dari fasilitator, petugas verifikasi dan validasi (verivali) dari Dinas Sosial, staf front office hingga back office Puskesos di tingkat kelurahan maupun kecamatan.

Forum ini menjadi sarana penguatan informasi dan pemahaman petugas guna memastikan pelayanan di bidang sosial dapat berjalan secara optimal dan prima.

Ichrom menegaskan bahwa pelayanan sosial merupakan salah satu kewajiban mendasar pemerintah untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses bantuan dan perlindungan sosial sesuai kebutuhan mereka.

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Menurut dia, setiap kebutuhan dan pengaduan warga sudah semestinya diterima, dicatat, diverifikasi, hingga ditindaklanjuti secara tepat oleh layanan Puskesos melalui koordinasi bersama.

Dia menambahkan penting bagi setiap petugas puskesos memahami tugas, fungsi dan tanggung jawabnya secara lebih mendalam.