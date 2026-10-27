Transportasi Laut jadi Alternatif Mobilitas Warga Ketika Kabut Asap

kalsel.jpnn.com, PANGKALAN BUN - Transportasi laut menjadi alternatif perjalanan bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, setelah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mengganggu penerbangan di Bandara Iskandar Pangkalan Bun.

Kepala PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) Cabang Pangkalan Bun, Andry Yudha di Palangkalan Bun mengatakan diantara masyarakat yang menggunakan transportasi laut sebagai alternatif adalah 45 calon jamaah umrah dari daerah setempat.

"Puluhan calon jamaah umrah tersebut yang seharusnya terbang dari Pangkalan Bun, pada 16 Oktober 2026, berangkat ke Surabaya menggunakan kapal laut. Mereka tidak bisa menggunakan pesawat karena penerbangan terganggu kabut asap karhutla," katanya.

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Andry menerangkan, semula 45 calon jamaah umroh itu dijadwalkan terbang menuju Jakarta pada 17 Oktober 2026 menggunakan pesawat. Namun karena kondisi yang tidak memungkinkan, mereka diberangkatkan sehari lebih awal, yakni pada 16 Oktober 2026, menggunakan kapal penumpang KM Awu menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Dia menjelaskan kabut asap tebal yang menyelimuti wilayah Kobar menyebabkan penerbangan di Bandara Iskandar Pangkalan Bun terganggu hingga sejumlah penerbangan dibatalkan. Kondisi itu mendorong masyarakat memanfaatkan transportasi laut sebagai pilihan perjalanan alternatif.

Pada keberangkatan tersebut, KM Awu mengangkut sekitar 1.300 penumpang dari Pelabuhan Panglima Utar Kumai menuju Surabaya dan sejumlah kota lain di wilayah Indonesia timur.

Andry mengatakan keberadaan transportasi laut berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, terutama ketika operasional transportasi udara mengalami gangguan akibat kondisi lingkungan.

Dia memastikan kabut asap di wilayah Kobar tidak berdampak terhadap aktivitas pelayaran. PELNI tetap berupaya memberikan pelayanan kepada penumpang dengan mengutamakan aspek keselamatan.