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Kapolda Kalsel dan Perguruan Tinggi Sepakat Mitigasi Bencana

Senin, 26 Oktober 2026 – 17:37 WIB
Kapolda Kalsel dan Perguruan Tinggi Sepakat Mitigasi Bencana - JPNN.com Kalsel
Para pimpinan perguruan tinggi saat berdiskusi dengan Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan bersama Forkopimda Kalsel membahas berbagai hal kekinian di Banjarmasin, Senin (26/10/2026). (ANTARA/Firman)

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Rosyanto Yudha Hermawan bersama Forkopimda Kalsel melaksanakan silaturahmi kamtibmas dengan perguruan tinggi yang menyepakati upaya mitigasi bencana seperti karhutla hingga banjir, agar ke depannya daerah ini lebih siap dalam penanggulangannya.

“Para pimpinan perguruan tinggi tadi menyepakati dibentuknya Forum Rektor hingga crisis center, peran kampus diperkuat untuk memberikan masukan ke pemerintah daerah termasuk mitigasi bencana,” kata Rosyanto Yudha di Banjarmasin, Senin.

Dia mengakui selama ini kolaborasi telah dibangun pihaknya bersama Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dalam berbagai hal, termasuk meneliti lahan gambut yang terbakar hingga terciptanya cairan surfaktan pemadam api yang diracik di Bidang Laboratorium Forensik Polda Kalsel.

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Namun dengan pertemuan itu, dia memastikan kerja sama Polda Kalsel dan perguruan tinggi akan terus diperluas melibatkan lintas kampus baik negeri maupun swasta.

Terkait karhutla yang terjadi saat ini Kapolda Kalsel menegaskan TNI-Polri bersama BPBD dan relawan masyarakat terus berjibaku di garis depan memadamkan api.

Segala cara dilakukan hingga penerapan teknologi drone thermal sehingga dapat mendeteksi titik panas secara akurat untuk selanjutnya memadamkan sumber api dalam tanah dengan metode suntik gambut dengan cairan surfaktan.

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Begitu juga penegakan hukum, saat ini ada 13 korporasi dilakukan penyidikan terkait karhutla, satu diantaranya bahkan telah ditetapkan tersangka selaku penanggung jawab atas kebakaran lahan yang terjadi di lahan milik perusahaan.

Sementara untuk perorangan, hingga kini jajaran Polda Kalsel telah menetapkan sembilan tersangka dari 16 laporan polisi yang masuk tahap penyelidikan dan penyidikan.

Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Rosyanto Yudha bersama pihak perguruan tinggi sepakat untuk memitigasi bencana.
Sumber Antara
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TAGS   Kapolda Kalsel perguruan tinggi bencana alam mitigasi bencana

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