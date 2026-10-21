Penerimaan Pajak di Kalsel Menembus Rp 9,93 Triliun

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) mencatat realisasi penerimaan pajak di Kalimantan Selatan (Kalsel) sebesar Rp9,93 triliun hingga 30 September 2026.

“Jumlah ini mencapai 65,49 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp15,16 triliun, dengan pertumbuhan positif sebesar 27,33 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” kata Kepala Kanwil DJP Kalselteng Anton Budhi Setiawan di Banjarmasin, Selasa.

Anton menyampaikan pertumbuhan positif penerimaan pajak mencerminkan upaya berkelanjutan dalam mengoptimalkan penerimaan negara melalui penguatan pelayanan, pengawasan kepatuhan, serta edukasi perpajakan kepada masyarakat.

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Dia menyebut pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 27,33 persen di Kalsel menjadi capaian positif yang perlu terus dijaga.

Pihaknya berkomitmen untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan yang efektif, dengan tetap mengedepankan pendekatan edukatif kepada wajib pajak.

“Partisipasi dan kepatuhan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan penerimaan negara,” ujar Anton.

Secara keseluruhan, penerimaan pajak di wilayah kerja Kanwil DJP Kalselteng yang mencakup Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah mencapai Rp16,63 triliun atau 65,54 persen dari target sebesar Rp25,37 triliun.

Realisasi tersebut tumbuh 26,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.