Pesawat NC-212 Dikerahkan Untuk Modifikasi Cuaca di Kalimantan

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - TNI Angkatan Udara mengerahkan pesawat jenis NC-212 bernomor registrasi A-2107 melaksanakan misi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah Kalimantan, terutama Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dalam upaya menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Lanud Sjamsudin Noor memfasilitasi penuh OMC menggunakan pesawat TNI AU melalui apron Bandara Internasional Syamsudin Noor,” kata Komandan Lanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita di Banjarbaru, Selasa.

Dia mengatakan pangkalan udara menjadi pilar utama pergerakan Satgas Militer Udara Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Karhutla.

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Misi udara strategis yang diawasi Danlanud ini dipimpin oleh pilot Mayor Pnb Candra Ary W dengan melintasi kawasan rawan karhutla di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan sekitarnya.

Pelaksanaan misi udara diawali pada sortie pertama di atas wilayah Palangka Raya pada ketinggian 8.000 hingga 10.000 kaki.

Pesawat menerjunkan bahan semai dry Iice sebanyak 567 kilogram dengan durasi terbang 2 jam 5 menit, disusul sortie kedua di Palangka Raya dan Barito Kuala mengangkut 800 kilogram bahan semai NaCl selama 1 jam 50 menit.

Danlanud menegaskan jajarannya mengerahkan seluruh potensi pangkalan demi menyukseskan OMC.

Dia memastikan ketersediaan fasilitas pendukung penerbangan dan kesiapan personel agar seluruh tahapan penaburan bahan semai di udara berjalan presisi, aman, serta tepat sasaran.