Menko Dudung Minta Pembakar Lahan di Sumsel Ditindak Tegas

kalsel.jpnn.com, PALEMBANG - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman meminta pihak terkait untuk menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan (kahutla) di Sumatera Selatan hingga mencemari kualitas udara di Kota Palembang.

"Pangdam dan kapolda harus lebih tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang bandel sengaja melakukan pembakaran lahan," kata dia dalam keterangan Humas Pemkot Palembang di Palembang, Kamis.

Dia mengaku telah merasakan secara langsung kondisi kabut asap di Kota Palembang.

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"Tadi pagi saya juga sudah merasakan bagaimana kabut asap yang masih cukup tebal," katanya saat meninjau posko dan lokasi karhutla di Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Dia mengatakan melalui laporan yang diterima dari Danrem 044/Garuda Dempo bahwa kabut asap yang saat ini dirasakan merupakan dampak dari karhutla di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.

"Ada beberapa titik hotspot yang memang cukup banyak, dan ini perlu ditangani secara serius," ujarnya.

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Dia juga meminta kepada pangdam serta kapolda untuk lebih tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang bandel melakukan pembakaran lahan dengan sengaja.

"Pangdam dan kapolda juga sudah menyegel beberapa perusahaan. Harus tegas," katanya.