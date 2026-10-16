Wartawan Diminta Utamakan Kesehatan Ketika Meliput Kabut Asap P

kalsel.jpnn.com, PALANGKA RAYA - Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Tengah (PWI Kalteng) mengimbau seluruh anggotanya untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan saat menjalankan tugas jurnalistik di tengah memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di wilayah setempat.

Ketua PWI Kalteng, M Zainal mengatakan imbauan tersebut diterbitkan menyusul kondisi kabut asap yang makin pekat dalam beberapa pekan terakhir sehingga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, termasuk wartawan yang harus bekerja di luar ruangan.

“Kondisi yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir bisa dikatakan Kalteng dalam kondisi darurat. Sebab, semakin hari kondisi kabut asap dan kualitas udara semakin memburuk dan sangat membahayakan kesehatan warga. Ini yang mendasari kami mengeluarkan imbauan kepada seluruh anggota PWI di Kalteng,” katanya.

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Melalui surat imbauan yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris PWI Kalteng pada 15 Oktober 2026, organisasi tersebut meminta seluruh anggota biasa dan anggota muda menggunakan masker standar N95 saat melakukan peliputan di luar ruangan. Apabila masker tersebut tidak tersedia, wartawan disarankan menggunakan dua lapis masker medis untuk mengurangi paparan partikel asap.

Selain penggunaan masker, PWI Kalteng meminta anggotanya menjaga kondisi fisik dengan mencukupi kebutuhan air minum, makan secara teratur, serta beristirahat apabila mengalami kelelahan selama menjalankan tugas jurnalistik.

Zainal juga mengingatkan wartawan untuk mengonsumsi vitamin sesuai kebutuhan dan menjaga kebersihan tangan sebelum makan maupun minum guna mengurangi risiko masuknya debu yang menempel pada tangan ke dalam tubuh.

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Dia menambahkan wartawan yang mengalami keluhan seperti pusing atau sesak napas ketika bertugas perlu segera menghentikan aktivitas dan mencari pertolongan medis.

“Apabila saat melakukan tugas jurnalistik merasa pusing dan sesak napas, segera manfaatkan fasilitas Rumah Oksigen untuk menjaga kadar oksigen dalam tubuh. Terlebih saat ini terdapat banyak Rumah Oksigen yang tersebar di wilayah Kalteng,” ujarnya.