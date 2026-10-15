AKBP Jupri Tekankan Sinergi Hingga Pemdes Untuk Cegah Karhutla di HST

kalsel.jpnn.com, HULU SUNGAI TENGAH - Kapolres Hulu Sungai Tengah (HST) AKBP Jupri JHP Tampubolon menekankan sinergi kepolisian, pemerintah daerah, pemerintah desa (pemdes) dan masyarakat untuk penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Pencegahan karhutla membutuhkan sinergi kepolisian, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat. Deteksi dini serta pelaporan cepat menjadi langkah penting agar kebakaran bisa segera ditangani sebelum meluas,” kata Kapolres Jupri seusai mengikuti Zoom Meeting Optimalisasi Peran Lurah dan Kepala Desa dalam Penanggulangan Karhutla di Wilayah Kalsel di Aula Bhayangkara Polres HST, Kamis.

Langkah tersebut sejalan dengan arahan Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawan dan Gubernur Kalsel H Muhidin yang menekankan pentingnya keterlibatan lurah serta kepala desa dalam mendeteksi dan mencegah kebakaran sejak dini.

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Kapolres Jupri JHP Tampubolon menekankan penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, terutama pemerintah desa yang berada paling dekat dengan masyarakat dan wilayah rawan kebakaran.

Menurutnya, koordinasi pemerintah desa bersama perangkat desa, ketua RT dan RW, serta masyarakat perlu diperkuat untuk memantau kondisi lingkungan dan melaporkan kemunculan titik api kepada petugas.

"Edukasi kepada masyarakat juga diperlukan untuk mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar. Dengan demikian, penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pada upaya pencegahan dan kesiapsiagaan," ujarnya.

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Sementara Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawan menegaskan pentingnya mengoptimalkan peran lurah dan kepala desa dalam mengajak masyarakat melakukan pencegahan, mitigasi, hingga penanganan karhutla.

“Kami ingin mengoptimalkan peran para lurah dan kepala desa untuk mengajak masyarakat bersama-sama melakukan upaya pencegahan, mitigasi, hingga penanganan karhutla,” ujar Kapolda melalui Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Nur Khamid.