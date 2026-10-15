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Pemkot Banjarmasin Perkuat Peran Lurah Untuk Hadapi Karhutla

Kamis, 15 Oktober 2026 – 18:07 WIB
Pemkot Banjarmasin Perkuat Peran Lurah Untuk Hadapi Karhutla - JPNN.com Kalsel
Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR saat mengikuti arahan Gubernur Kalsel, Ketua DPRD Provinsi Kalsel dan Kapolda Kalsel terkait optimalisasi peran lurah dan kepala desa dalam penanggulangan karhutla di provinsi Kalimantan Selatan di Auditorium Polda Kalsel, Banjarbaru, Kamis (15/10/2026). ANTARA/HO-Humas Pemkot Banjarmasin

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Pemerintah Kota Banjarmasin mengoptimalkan peran 52 lurah untuk penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sesuai arahan dari pimpinan provinsi.

Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR mengaku bersama Kapolresta Banjarmasin Kombes Riza Muttaqin dan 52 lurah telah mengikuti arahan Gubernur Kalsel, Ketua DPRD Provinsi Kalsel dan Kapolda Kalsel terkait optimalisasi peran lurah dan kepala desa dalam penanggulangan karhutla di Kalsel di Auditorium Polda Kalsel, Banjarbaru.

Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan mengoptimalkan peran lurah serta kepala desa dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

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Wali Kota Yamin HR mengapresiasi inovasi Kapolda Kalsel dalam penanganan kebakaran yang tidak hanya menyasar api di permukaan, tetapi juga titik api di bawah permukaan tanah.

“Kami mengapresiasi inovasi Bapak Kapolda dalam pemadaman api, tidak hanya di permukaan, tetapi juga sampai ke dalam. Harapan kita, ke depan tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan seperti ini,” ujar Yamin.

Dia menjelaskan meskipun Banjarmasin tidak memiliki wilayah hutan yang luas, dampak karhutla dari daerah sekitar tetap dirasakan masyarakat, terutama berupa kabut asap.

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Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Pemkot Banjarmasin bersama Forkopimda, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta relawan telah menyiagakan posko di wilayah Banjarmasin Utara, Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan.

“Kami bersama Pak Kapolresta, BPBD, dan rekan-rekan Damkar terus memantau wilayah perbatasan. Posko siaga juga sudah disiapkan untuk mendukung penanganan kebakaran,” ujarnya.

Pemkot Banjarmasin mengoptimalkan peran para lurah untuk bisa menanggulangi karhutla.
Sumber Antara
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TAGS   Pemkot Banjarmasin lurah Satgas Karhutla Kalsel Kebakaran lahan

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